後背包是許多人學生時期的共同回憶，不過國民背包品牌「JanSport」近日驚傳退出台灣，消息曝光後讓不少人感到震驚。對此，代理該品牌的偉盟國際有限公司其實曾發出公告，宣布將於3月底結束品牌及商品的代理事務，實際查詢官網也可以發現，JanSport台灣官網已經關閉。

一位網友今日在PTT以「驚！JanSport退出台灣了」為題發文表示，從小背到大的國民背包不在台灣繼續賣了，「這樣以後的莘莘學子怎麼辦？」，以前他喜歡的牛仔褲品牌柴油（Diesel）、G-Star也早就撤離台灣，「台灣以後只剩UNIQLO能買了嗎？」

偉盟公司發出結束代理公告。（翻攝自偉盟國際公司官網）

對此，許多人紛紛回應，「天啊，學生時代的回憶」、「便宜的包包沒有了」、「大學揹到現在40年了」、「小學的時候雙語部小孩都背這個，那時候超想擁有一個」、「反正真的太耐用，已經不知塞到哪了」、「20年前第一包」、「大學真的每天背，就是夾層少了點，還是覺得不錯」。

目前JanSport台灣官網已經關閉。（翻攝自JanSport台灣官網）

先前代理JanSport的偉盟國際有限公司曾於3月15日發出公告，表示今年春季起為了因應全球市場的快速變遷，將於3月底結束品牌及商品的代理事務，4月起「品牌相關的售後保固與維修事務將由新的代理單位承接」；實際查詢也可發現，官網由於品牌結束代理而關閉。