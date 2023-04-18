蘋果信用卡Apple Card的持有者，可透過內建於iPhone的「錢包」（Wallet）應用程式開立儲蓄帳戶。蘋果不僅不收手續費，也沒有最低存款或最低餘額要求，存款上限為25萬美元。

Apple Card儲蓄帳戶的年利率高達4.15％，蘋果官網指出，該利率是全美平均值的10倍以上。聯邦存款保險公司（FDIC）的數據顯示，美國儲蓄帳戶的平均年化收益率（APY）為0.35％。

蘋果儲蓄帳戶提供的利率，也略高於高盛旗下數位銀行Marcus存款帳戶的APY3.9％。

蘋果發新聞稿指出，Apple Card用戶透過獎勵計畫Daily Cash獲得的現金回饋，會自動匯入儲蓄帳戶。Daily Cash最高提供3％消費回饋。

Daily Cash回饋金要存入的帳戶，用戶可隨時更改。此外用戶其他銀行戶頭的資金，也可轉入蘋果帳戶增加存款，Apple Card儲蓄帳戶能直接連結到Apple Wallet。

在利率走揚、3月銀行倒閉連環爆的環境下，蘋果推出高利率儲蓄帳戶，意味傳統大型銀行將面臨更激烈的競爭。

蘋果進軍金融服務動作頻頻，3月底才推出名為Apple Pay Later的「先買後付」服務，利用iPhone和iPads內建的Wallet應用程式，將購物金額分成4筆支付，6周內付清，無利息與手續費。

蘋果公司表示，跨足支付領域，是驅動蘋果服務事業擴張的關鍵。自2014年推出行動支付Apple Pay後，蘋果服務業務的收入平均每年增長超過3倍。

據市調機構Statista去年的調查，蘋果是2022年第四大線上支付品牌，Paypal居龍頭地位。82％受訪者是Paypal用戶，28％使用Apple Pay。