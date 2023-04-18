一名烏克蘭高級官員表示，加拿大正準備將一架大型的俄羅斯貨機移交給烏克蘭，作為對俄羅斯的懲罰，同時也是對烏克蘭的支持。這架An-124貨機在莫斯科全面入侵烏克蘭後幾天，被加拿大扣押。

商業內幕(Business Insider)報導，烏克蘭總理施梅哈爾(Denys Shmyhal)在臉書上稱「加拿大準備將侵略者的 An-124 飛機和其他資產，移交給烏克蘭」。

施梅哈爾在上星期訪問加拿大，並會見了總理杜魯道(Justin Trudeau)，之後杜魯道宣布新的軍事援助計劃，將提供烏克蘭2.1萬支突擊步槍，與240萬發子彈。

加拿大外交官員溫奇(James Emmanuel Wanki) 沒有證實此事，「我無法就資產扣押並轉交第三國一事發表評論」。然而，他指出，加拿大本月早些時候將這架飛機的所有者，也就是伏爾加-第聶伯航空控股( Volga-Dnepr Group)列為俄羅斯制裁企業名單中。而加拿大的法律同意扣押、沒收、重新分配制裁名單中的資產。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭的3天後，加拿大不准伏爾加-第聶伯航空的An-124飛機離開多倫多，理由是「俄羅斯飛機禁止進入加拿大領空」。之後An-124的原廠公司，也就是烏克蘭的安東諾夫航空(Antonov ASTC)指控伏爾加-第聶伯航空不擁有An-124飛機。今年3月，基輔法院做出判決：「伏爾加-第聶伯航空應把飛機歸還原廠安東諾夫航空。」

敗訴者，也是飛機被移轉的伏爾加-第聶伯航空，對加拿大的決定沒有做出回應。

An-124 運輸機是烏克蘭安東諾夫公司生產，於1982年首飛，是蘇聯的戰略型軍用運輸機，全長68公尺、翼展73公尺，能夠運輸超過 330,000 磅(148公噸)，在問世當時是世界上最大的飛機。在蘇聯解體後，An-124轉型為商用貨機，也相當受歡迎。到 2014 年停產時，An-124生產了55 架。

An-124的體型記錄，被該公司的An-225「夢想號」所打破，然而An-225毀於俄烏戰爭初期。安東諾夫公司去年宣布，會試圖再打造另一架An-225，但是多數評論都並不看好。