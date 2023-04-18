美方尼米茲號航母原本在台灣東部約400海浬處進行「監控」，不料當共軍本月8日開始軍演時，尼米茲號竟掉頭離開相關海域，疑似「落跑」。前立委郭正亮17日在《全球大視野》節目強調，這裡本來是尼米茲號的地盤，是山東艦不管你就直接進來了，大陸就是展現決心說，這裡就是我的地盤，所以他不會讓。就好像二戰時日本打珍珠港，美國才對日宣戰，夏威夷對美國是核心利益，但台灣不是，這種區別彼此心知肚明。

「這裡本來就是尼米茲號的地盤，是山東艦不管你就直接進來了！」郭正亮表示，因為山東艦的地盤應該是南海，結果他就循著巴士海峽就開上來了。所以重點不是他要不要來，而是他為什麼會走掉？他本來就在距離台灣400海浬左右的位置，本來就在那個地方。而山東艦就在距離台灣100海浬的位置，來了就在那邊停住了，當然他背後是有一個艦隊。因為中國大陸在演習，我們就看到很多導彈也都舉起來了。

郭正亮提到，那美國當然會知道，就想說「算了啦，就避開吧！」大概就是這樣。講白了，如果你認為山東艦上來是很嚴重的事，事實上你就要阻止他進來。想一想，你能夠在美國外海100海浬的位置演習嗎？比方說你如果接近夏威夷，你可以這樣幹嗎？你是在演習，不是路過！你去俄羅斯的堪察加半島，距離100多海浬，你停在那邊看看？你看你會發生什麼事？「他一定會來騷擾你的啦！就這些強國，這個就是相對的決心。」

「如果美國要來，不讓山東艦進去，那一定會有衝突！」郭正亮指出，因為中國大陸就是展現決心說，這裡就是我的地盤，所以他不會讓，「我覺得美國也看出來了！」而且不是只有一艘船，下面可能還有潛艇，東風導彈都舉起來了。所以這種佈陣，美國一定看得懂，這個就是展示決心「這裡就是我的」。他認為台灣就是他的，是他的核心利益，那你美國要下多大的決心？

郭正亮強調，本來對台灣的決心，中國大陸是遠超過美國，這是事實。就好比日本也是打了珍珠港，美國才對日本宣戰，事實上他們早就在東南亞衝突了，但美國一直都沒有做真的動作。所以到底什麼東西是美國的核心利益？大家心知肚明，夏威夷一定是。那對日本來講，釣魚台可能是。「但台灣就不是！我想這種區別，彼此心知肚明啦！」