馬桶管道較寬，有時會有動物誤入，一名網友分享近日家中馬桶出現一隻蝙蝠，讓她衝出廁所找家人求救，但最後爸爸決定直接沖掉蝙蝠，過程引起網友討論，認為應有更好的辦法處置這隻不速之客。

一名女網友在Dcard分享照片，表示近日在家去廁所沒開燈，正在脫褲子時聽到馬桶有拍打水的聲音，她轉頭只見一坨黑黑的東西在動，就嚇到衝出廁所，直到阿嬤到廁所開燈一看，才發現是隻蝙蝠，因為廁所窗戶是關上的，一家人都不解蝙蝠怎麼跑進馬桶，擔心蝙蝠身上有細菌，最後爸爸決定把蝙蝠直接沖進馬桶裡，結束一場驚魂。

貼文引起網友熱議，「小時候在馬桶遇到老鼠，我爸也是直接沖下去」、「有點大隻耶，不怕馬桶塞住嗎？」、「如果是老鼠跟蟑螂我會沖下去」、「最近好像滿流行馬桶出現奇珍異獸的欸，什麼老鼠、鳥、蝙蝠都有了」。

也有人感嘆當下應該設法救援蝙蝠，「帶橡膠手套抓起來就好了吧」、「原PO因不了解而感到害怕、或是想保護家人的心情可以理解，下次可以先尋求專業協助，FB可搜尋台北市蝙蝠保育學會」、「其實可以把的蝙蝠撈起來，如果還沒死，沖下去其實蠻可惜的」、「用什麼東西撈起來放生就行，任何野外生物都有病菌，貓狗也是」。

原PO也回覆，「當時真的沒有想太多就沖下去了，以後遇到會想辦法抓出去，廁所沒有堵住謝謝關心」。

根據黃金蝙蝠生態館指引，若是接觸蝙蝠前可戴上乳膠手套和一般棉質手套，避免直接接觸，有受傷就直接送相關救援單位，或是聯絡各縣市政府農業局、農業處協助處置。