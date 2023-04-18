111學年度大專校院高爾夫錦標賽18日進行第一回合，有兩名現役國家隊員蘇晉弘、陳佑宇掛帥的國立體大男子高球隊，在競爭最激烈的公開團體組以高於標準桿2桿的218桿領先群雄，向5連霸邁出第一步，並在個人賽成績榜暫時包辦前三名。

大專高球錦標賽男子公開組團體賽每隊參賽人數4人，取成績較佳的3人計算桿數，國體大首輪218桿暫列第一，領先暫居第二的國立清華大學11桿，5連霸機會大增。

國體大三蘇晉弘是今年杭州亞運高爾夫國手，首回合演出最穩健，小鳥、柏忌各4個，個人榜以平標準桿的72桿領先群雄，大一新鮮人陳佑宇則是抓下5隻博蒂，可惜在第7洞打出雙柏忌，與國體隊友張簡克諺同以73桿暫並列第二。

陳佑宇表示，花蓮球場共有6個5桿洞，距離並不遠，他在當中抓了5隻博蒂、1次打Par，成為降低桿數的主要助力，「不過在6個3桿洞反而表現欠佳吞下柏忌，第7洞開球下沙坑，切上果嶺後三推才進洞，打成雙柏忌。」

首輪一大驚艷的是台體大大二選手林楷傑，在距離143碼的第2洞一桿進洞，林楷傑表示，當時幾乎無風，他以P桿攻果嶺，球落地後滾了幾下突然消失，「這是我生涯第一次一桿進洞，我震驚得手足無措，幾乎腿軟。」林楷傑繳出76桿，暫列男子公開組個人榜第12。

女子公開團體組則是每隊3人與賽，取成績較佳2人計算桿數，因為上大學後先專心學業，兩年來首次參賽的鄭昕然與隊友葉佳儒、陳葶妤聯手，以157桿暫列第一，國體宋有娟、林冠妤、田依婷162桿暫列第二。鄭昕然在個人賽則以77桿暫居領先。

鄭昕然為了學業暫別高爾夫賽場兩年，今年大專校院高爾夫錦標賽挑戰自我。（大會提供）