台中大毅老爺行旅不只是旅店，而是一座與美學共生的新場域！即日起至8月31日運用飯店獨有的美學展示空間，發表全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」邀請多位懂得玩、認真玩的台灣當代青年藝術家們一同創作，找出旅行及日常生活中好玩的理由；大毅老爺更與台中文創特色店家攜手，將展覽中的提案化為一系列遊程專案「城市遊程X旅人背包專案」，雙人入住平均每晚3,888元起！

大毅老爺行旅表示，專案中包含沉浸式手作體驗、限定藝文展演觀賞及風格贈禮等，兩天一夜住宿加遊程的旅行專案，讓旅客以最舒適自在的方式實地到訪遊歷，創造屬於自己獨一無二的美好回憶！

這期的展覽特別邀請《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂、《父後七日》作家劉梓潔、文字創作者Amos、剪紙藝術家魏少君、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名插畫家丁原生、療癒系插畫家夏仙及插畫家徐至宏等藝術大玩家們共同合作，以老爺行旅品牌三大核心價值之一「Fun樂趣」為主題，向8位來自不同風格及領域的青年藝術家們拋出「玩什麼好呢？」的提問，看他們在不同領域及場景中，透過創造性的昇華，創作出一系列驚奇有趣的作品。

大毅老爺行旅表示，台灣當代青年藝術家們作品中靈感都是從自己日常生活中、從旅行的移動中、從一首首動人心弦的歌曲、從一處處令人心之嚮往的山野風景、從自然生命中的生長等找到樂在其中好玩的人事物，在自己熟悉的領域中找到未知或已知的樂趣。

當探究藝術家們創作作品時的動機是什麼時，藝術家們共同答案都不離『好玩、有趣！』這兩個關鍵字，透由這期展覽作品看到藝術家們所分享的好玩哲學，喚醒我們在這個世故複雜的世界中保有帶點無理、敢玩也懂玩的能力，做有熱情的事，認真玩，這樣才能獲取人生的樂趣密碼，方法就是靠自己玩出來的。

「Have FUN!玩什麼好呢!」所串聯的不只是展覽，而是一趟由藝術家們啟發觸動的旅行動機。因此，台中大毅老爺貫徹核心價值Have Fun！玩心大起，與在地文創風格店家攜手認真的玩，將整座城市變成遊玩場地，以城市尋寶的概念，玩出不同主題風格之體驗遊程。

大毅老爺行旅表示，專案中，讓旅人拎起飯店與老牌帆布店聯名設計的專屬旅人背包，依著由插畫家為各條路線所創作的遊程地圖。「旅人可以按圖索驥，使用我們放在背包內之遊程道具，騎著自行車以3公里慢速實地到訪遊歷，領會台中美好風情。