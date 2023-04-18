澳洲外長黃英賢（Penny Wong）17日在坎培拉向澳洲全國新聞俱樂部（National Press Club）演說時表示，澳洲正在試圖穩定與中國的關係，但是兩國關係已經無法回到15年前的蜜月期。

在過去九年時間內，中國與澳洲幾屆保守派政府的關係持續惡化。但是自從黃英賢所在的中間偏左工黨政府在大約一年前的大選中獲勝以來，兩國關係出現了逐漸改善的跡象。

取代莫里森（Scott Morrison）擔任澳洲新總理的工黨領袖艾班尼斯（Antony Albanese）不僅於去年11月在印尼峇里島與中國國家主席習近平舉行了雙邊會晤，黃英賢本人也曾在去年年底前往北京訪問。中國最近已經解除了對澳洲煤炭的進口禁令，而坎培拉也希望在未來幾個月之內，中國對進口澳洲大麥實施的高額關稅也將得以解除。

不過，據美國之音18日報導，黃英賢表示，澳中關係再也回不到1996年至2007年間霍華德（John Howard）擔任澳洲總理那段時間的程度了，因為貿易在那段時間是與政治和戰略目標完全分離的。

「我非常清楚地表明，我們尋求穩定關係，」美聯社引述黃英賢在全國新聞俱樂部演講中的話說。「我覺得兩個國家都知道我們已經無法回到15年前。」

黃英賢指出，在霍華德總理時期，「你可以與美國保持戰略關係以及與中國發展經濟關係，而且兩個世界是分開的，我們現在已經不再生活在那樣的世界中」。

中國近年來對澳洲的出口商品實施了一系列正式和非正式的禁令，特別是當前一屆莫里森政府呼籲對新冠疫情進行獨立的國際溯源調查激怒了北京之後。

澳洲的商家和地方政府都迫切等待北京解除對澳洲包括葡萄酒、木材和海鮮在內的出口商品的貿易禁令，但黃英賢認為澳洲出口市場多元化「是一項明智之舉」。

「即使多元化在增加，中國在可預見的未來仍將是澳洲最大的貿易夥伴，而且在符合我們國家利益的情況下是我們重要的外國投資來源，」黃英賢說。

澳洲曾響應美國的號召，以國家安全方面的顧忌為由，將華為排除在澳洲5G網路建設工程之外，而且近年來以同樣的理由阻止中國公司收購澳洲包括關鍵基礎設施在內的重要資產。

黃英賢說，澳洲正努力維護一個可預測而且基於規則的亞太地區，而且「沒有一個國家處於支配地位，也沒有一個國家被別國支配」。

黃英賢表示，她贊成美國總統拜登有關給美中關係加裝「護欄」的提議，透過有效的溝通渠道來降低軍事錯判和誤判的風險，就像美國與前蘇聯在冷戰期間所做的那樣。

「拜登總統在贊同加裝護欄方面向中國作出提議，這項提議被接受符合全世界的利益，」黃英賢說。

「我對我的中方對等官員以及他的前任說過這樣的話，而且我還會繼續這樣說，」黃英賢指出，她顯然指的是中國外長秦剛以及他的前任王毅。