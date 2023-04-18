「康軒文教」近日因出版的國中生物課本中，稱呼馬鈴薯為「土豆」，遭綠營撻伐是「中共統戰」慘遭出征，康軒文教17日也因此被迫發布聲明向外界致歉。台北市議員游淑慧18日就痛批，台灣現在彷彿回到警總時代，每個人都要擔心自己說錯話就會被指控是「匪諜」、被「統戰」，真的太離譜。

康軒國一下冊生物課本「生物的命名與分類」章節中，以三格漫畫形式向學生解釋，醋溜土豆絲的「土豆」可以是指馬鈴薯，但土豆也可以是指花生，說明學名的重要性。但卻遭綠營抨擊使用「中國用詞」是在配合中共統戰，引發爭議。

康軒文教17日也發布道歉聲明，解釋該名詞是參考自教育部重編國語辭典修訂本，並對於教科書用詞引發輿論爭議道歉。在教育部編國語辭典查詢，「土豆」的釋義有 3 大項，除了是豆科「落花生」、「花生」的別名，也是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名和豆科「葫蘆茶」的別名。

中廣集團董事長趙少康18日在《少康戰情室》節目中指出，馬鈴薯在大陸也不全是叫土豆，在東北地區叫「土豆」、在華北地區叫「山藥蛋」、在西北地區叫「洋芋」、在江浙地區叫「番芋」，在廣東、香港則是稱「薯仔」。

台北市議員游淑慧也表示，第一次到湘菜館看到「醋溜土豆絲」，也驚訝以為是花生切絲，難道政府也要對這些湘菜館一一開罰嗎？她認為，語言是活動的，本就會有互相交流，覺得哪個用詞好玩、易懂，就會開始流行使用。

游淑慧指出，「閨密」也是大陸用法，但現在台灣也經常在用，還有「網紅」、「學霸」、「老司機」等也都是大陸的用法，但台灣人認為很傳神，就也開始在使用這些詞彙。游也提到，去年「大港開唱」邀請《大嘻哈時代》的明星表演，但官方宣傳時使用「說唱」一詞，也被網友出征砲轟是中國用詞，台灣應該是稱「饒舌」，當時主辦方也因此被迫道歉。

游淑慧痛批，台灣現在根本回到警總時代，每個人都要擔心自己說錯話，一不小心就被指控是「匪諜」，被逼問是不是被同化、被統戰，真的不用這麼離譜。