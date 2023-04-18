隨著母親節的腳步到來，除了享用一頓豐盛的母親節大餐之外，不妨前來台中的後花園-新社的雅園溏茶與人文藝術空間，享受一頓特色養身午茶，品嘗現採現沖的花草茶、普洱茶飲，配上薑黃米蛋糕、鮮烘堅果和新社名產香菇等美味小點，欣賞滿池荷花園和藝術作品，感受自然和人文的和諧。

占地面積廣達680坪的雅園溏茶與人文藝術空間，是一個結合茶道與文化的園區，提供養生健康蔬食餐點，以及各種藝文展覽；4月份邀請到新加坡知名藝術家黃意會，展出他的畫作主題「荷溏新色」。

雅園溏董事長張秀如表示，黃意會的繪畫主題多以山水、花鳥、動物為主，表達了他對生命和自然的觀察和感悟，與園區50年自然生態相呼應，彰顯了人與自然的和諧共生。

680坪空間裡，老樹環繞荷花池畔，雅園溏下午茶，主打養身健康，不定期更換菜單，帶給遊客不同的驚喜和滋味。園區池畔旁有數個獨立的樹屋包廂，4個人即可預約，欣賞窗外的荷花美景，在獨立空間讓與親友盡情聊天；6個人以上，可提早預約，請專業茶師，沏泡各種精選的茶葉，並介紹茶的功效和文化。

張秀如說，充滿感恩的母親節，是與家人共聚的好機會，可以暫時擺脫煩悶的城市生活，來一趟新社的雅園溏，享受養身的午茶輕食，欣賞美麗的花草景色、藝文展覽，聽聽鳥兒的歌聲，感受大自然的洗禮，體驗不一樣的團聚時光，為自己與家人充電。