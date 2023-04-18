《悲情城市》數位版海報，由台灣知名海報設計師陳世川設計（年代國際(香港)公司提供）

《悲情城市》數位版海報，由台灣知名設計師陳世川設計，提供影迷珍藏（年代國際(香港)公司提供）

《悲情城市》數位版海報，由設計師陳世川設計（年代國際(香港)公司提供）

新4K數位版《悲情城市》自2月上映以來廣受影迷及觀眾支持，這部被譽為「身為台灣人一生必看的電影」打破所有經典重映在台上映的票房紀錄。導演侯孝賢的影迷遍及海內外，曾被國外媒體納入「21世紀最偉大的電影導演」列表。《悲情城市》日前在香港國際電影節放映，是闊別33年後與香港大銀幕的再度重逢，消息一出即刻秒殺，各地「侯粉」千里迢迢趕往香港就為了見證《悲情城市》再一次在大銀幕的風采。

《悲情城市》除了在台灣、香港引起現象級的搶票熱潮，近日更是在中國引起爆棚的話題討論，今年的北京國際電影節將《悲情城市》納入「經典修復單元」之中。令人訝異的是，本身議題敏感的《悲情城市》此次竟是一刀未剪重映在中國影迷面前，這也是《悲情城市》4K數位版第一次於中國上映。

根據官方報導，《悲情城市》會有三場放映，其中兩場請來電影出品人邱復生、剪輯師廖慶松、為經典修復做出極大貢獻的資深電影人褚明仁出席映後座談，機會千載難逢，一開賣便在6秒內售罄，速度更勝9秒售罄的《2001太空漫遊》。儘管一張《悲情城市》的雙人票被黃牛喊到8000元人民幣（約3萬2台幣），侯粉們咬牙說什麼都要買，甚至有粉絲直喊：「飯可以不吃，悲情城市不可以不看！」、「為了悲情城市，餓一個月有什麼問題」，有些影迷電影票跟車票同步購買，就為了確保自己能再一次與《悲情城市》見面。

之前電影出品人邱復生曾提過：「為尊重電影於戲院映演質感和時代情懷，未來三年內《悲情城市》不會上串流平台」，而對於中國粉絲來說，因該片的時代背景及議題敏感，可能是第一次也是最後一次見到《悲情城市》在大銀幕的身影，影迷們奔走相告就為了求一張票。沒有看到的各地粉絲還有另一個機會，香港將於將於4月27日與藝術院線正式上映，得抓緊近期最後一個能與這部歷史經典在大銀幕相遇的機會。