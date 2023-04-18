為期兩天的七大工業國集團（G7）環境部長會議16日在日本北海道札幌落幕，會後發布聯合聲明，支持國際原子能總署（IAEA）對福島核汙水排海計畫安全性的檢驗。據日韓媒體17日報導，日本試圖在聯合聲明寫入「對（汙水）排海具有透明性進展表示歡迎」的字眼，但因與會國家的反對而告吹。在會後記者會上，日本經濟產業大臣西村康稔仍稱聯合聲明有此類表述，德國環境部長萊姆克則直接打臉，表示「無法歡迎」汙水排放入海。對此，前大使介文汲18日就表示「這種核污染往海裡面倒，這是在毀滅這個地球」，引發討論。

G7氣候、能源和環境部長會議在聯合聲明中指出，日本與IAEA一同以科學方法進行福島核電廠拆除工作並取得進展，對相關進展和日方公開透明的行動表示歡迎。關於核汙水排放入海，聯合聲明的表述僅是，支持IAEA實施安全性驗證。

介文汲18日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這是明白違反國際上面的共同慣例，日本的行為已經離譜到什麼程度，他的盟友德國都拿出來反應了，日本福島的核廢水他應該另外想辦法來儲存，而不是往海裡面倒」。介文汲更提到，「像日本發達程度的國家，做這種極度不負責任的作為，他周邊國家其實都在抗議，連德國都看不下去」。

介文汲更強調「這種事情可做就是可以做，不能做就不能做」，最後也直言，「這種核污染往海裡面倒，這是在毀滅這個地球，任何核子廢料的處理，國際都有一定的標準」。