有著「最正主播」美稱的蔡尚樺，近年來轉戰節目主持人表現亮眼，更敲響金鐘，事業蒸蒸日上。此外，她也用心經營社群，時常曬出生活大小事和網友們分享，今(18日)她在IG上更新一則貼文，透露自己「衣衫不整」被師傅看光的糗事。

蔡尚樺今日在IG上更新一則貼文，分享「本日最糗」的趣事，表示近日住家在清洗外牆和窗戶，而自己被吵醒後，出門重訓鍛鍊身體。誰料，等她汗流浹背回家後，自己衣衫不整的模樣竟被師傅看個正著，讓她忍不住驚呼：「啊！」更描述現場情況是直接和師傅對到眼，整個大放送。不過事後蔡尚樺也安慰自己：「他應該也想不起我的臉。」並暖心感謝師傅們清洗外牆的辛勞：「師傅真是辛苦了。」

此外，蔡尚樺也在該則貼文中曬出一張她身穿球衣，臉微微望向鏡頭的照片，只見畫面中，她雙手微倚護欄，身後的街景在陽光下一覽無遺，而身上則是穿著球衣，服飾的剪裁設計，讓蔡尚樺的側胸以及一雙美腿在鏡頭前大方秀出，讓網友看得嗨翻。

貼文PO出後，頓時吸引粉絲們爭相前來朝聖，紛紛留言：「所以妳先遮臉還是遮身體」、「這個造型是不是犯規了啊」、「尚樺穿這球衣讓人受不鳥。」此外還有人歪樓，表示想去應徵洗外牆的師傅，留言：「我想當洗窗工人了」、「現在去學洗外牆還來的及嗎」、「原來洗窗師傅還有這種福利。」