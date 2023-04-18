英國愛丁堡一對同卵雙胞胎女孩，其中一人6年前罹患腎癌。詭異的是，過去近6年抗癌期間兩人均現相關病徵，未罹癌的妹妹徹底接受電腦斷層檢查並沒發現病灶，醫師只能歸咎於「雙胞胎感應」。

《每日郵報》報導，這對雙胞胎蘇菲與梅根現年16歲，蘇菲（Sophie Walker）在2017年確診罹患威爾姆氏瘤（Wilm's tumor），這是一種兒童腎臟癌症，好發於5歲以下幼童，英國每年約90名兒童確診，美國有500至600人。

英國愛丁堡一對雙胞胎姊妹花，其中一人罹癌，另一人也出現症狀卻查無病因。

蘇菲10歲那年因胃痙攣症狀求診，2017年10月25日，醫師診斷她罹患威爾姆氏瘤，最初接受4週化療與手術切除腫瘤，後續化療27週後，病情2018年4月緩解；2020年1月檢查發現癌細胞擴散到脊椎，蘇菲接受手術與3週化療後病情宣告緩和；2020年12月二度復發，持續化療至2022年5月，同年11月病情三度趨緩，但時隔一個月追蹤檢查結果不妙，蘇菲抗癌6年至此首度崩潰大哭。

梅根（Megan Walker）陪伴蘇菲一路抗癌，竟然也出現許多與蘇菲相同的症狀，包括胃痛、背痛、臉色蒼白、體重減輕等。雙胞胎的母親蕾貝卡（Rebecca Walker）說，蘇菲最初確診時，所有病徵也發生在梅根身上：「大家說她一臉病容，甚至比蘇菲更蒼白。梅根做了所有能做的檢查，結果什麼病都沒有，實在太奇怪了。」

My identical twin has cancer — I don’t, but I still suffer same symptoms https://t.co/87F9i1iuhm pic.twitter.com/yZPVw8Dc8U — New York Post (@nypost) April 17, 2023

最近這次復發之後，院方建議家人趁蘇菲健康狀況尚可應付的時候帶她外出散心。諮商師表示可由腫瘤學家、小兒外科醫師、整形外科醫師組成的團隊為她開刀切除脊椎的腫瘤，蘇菲仍深受焦慮之苦，梅根的感受如出一輒。

這對雙胞胎出生在一個大家庭，上有3個兄姊，下有5個弟妹，然而蕾貝卡說，如果蘇菲不在，梅根的心情就無法安定下來，「這個大家庭彼此照料，但梅根受到影響很大。平常年紀大的孩子會照顧年紀小的，梅根則待在醫院陪伴蘇菲，有時甚至撐到凌晨3點，除非蘇菲說『我累了，想睡覺』，否則梅根根本不願意離開醫院。」

先前新冠肺炎疫情高峰期，僅能由蕾貝卡與丈夫傑米去醫院陪伴蘇菲，梅根未獲准陪病，這讓梅根難以接受，「防疫禁令一解除，她就要求去探望蘇菲」。蕾貝卡說，今年1月梅根自願接受徹底檢查，結果沒有任何問題，「一丁點兒都沒有」。

以往曾有多名專家討論這種雙胞胎感知現象，當時並不考慮雙胞胎能感受到彼此身體的疼痛，但雙胞胎強烈的共感傾向也許能為其中一部份「你痛我也痛」的案例提出解釋。