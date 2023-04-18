民眾黨立委陳琬惠今召開記者會點出3大尚未釐清的核心爭議，要NCC出來說清楚講明白，別想護航偷渡鏡電視。鏡電視後續表示，針對陳琬惠言論已委請律師提民、刑事告訴；對此，陳琬惠表示，鏡電視惱羞成怒，透過濫訴的手段製造寒蟬效應，真的相當可笑。

陳琬惠說，她本於立委職權召開記者會，針對鏡電視諸多違法爭議要求主管機關NCC負起責任、徹查到底。豈料卻看到鏡電視惱羞成怒，要透過濫訴的手段，製造寒蟬效應，真的相當可笑。

陳琬惠嚴正表示，絕不會畏懼掌握媒體資源的人，濫用媒體公器，意圖要人閉嘴，這種廉價伎倆可休矣。她強調，自己在記者會所言，均是早經社會各界所提出的嚴厲質疑，其中有關政治黑手干預的指控，更是裴偉親口所言；此外，鏡電視和鏡週刊違反附款，沒有完成切割，是鏡電視的前三董一監向NCC的檢舉內容，何來不實之有？

陳琬惠說，對於鏡電視此等卑劣手段，本人深表遺憾，但她仍將無所畏懼、勇往直前，絕不能縱容顢頇NCC，護航此等違法情事，傷害台灣的民主法治。