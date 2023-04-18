邁可森還特別為了台灣樂迷，將整個歐洲樂團帶來一起演出。（粘耿豪攝）

邁可森一秒能彈奏出16個音符，手速相當快。（粘耿豪攝）

邁可森2小時的音樂會讓觀眾意猶未盡。（粘耿豪攝）

47歲克羅埃西亞鋼琴演奏家邁可森姆爾維察（Maksim Mrvica）擁有俊帥憂鬱的臉蛋以及超過200公分的身高，加上狂野不羈的琴藝，18日將最新巡演台北站移師台北國際會議中心（TICC）舉行，多次登寶島演出，甚至在疫情期間也如常來台完成北中南3場的鋼琴獨奏秀，演出前1晚抵達台灣，就讚：「天氣好舒服！」並表示自己很喜歡台灣，尤其台灣樂迷素質極高，讓他每次來台都因樂迷的支持感動不已。

此次從歐美巡演至亞洲，邁可森還特別為了台灣樂迷，「非常榮幸2年後再次來到台灣，這次我將整個歐洲樂團帶來台灣一起演出」，將經典曲和新歌一網打盡，台北演出結束後，他也將在本周六、日前往高雄及台中，雖然舉辦巡演舟車勞頓，但邁可森因為有運動習慣，體力和身材都維持在極佳的狀態，抵台首日在下榻酒店享用完牛排後，仍精神奕奕地在房間練習到天亮，也對於私人配備沒有特別的需求，只要在房內放置一架鋼琴，供他隨時練琴使用即可，態度相當親民。

從不被音樂所設限的邁可森，一秒能彈奏出16個音符，今晚他以〈教父〉揭開序幕，瞬間讓全場沉浸在他的音樂世界中。他在演奏完〈山魔王的宮殿〉後，親切向全場觀眾問好，邁可森誠摯說：「這次世界巡演叫做『The Collection』，概念是將我所有珍愛的音樂放在一張合輯裡，給到我的粉絲朋友們，裡面包括了大家熟悉的〈不可能的任務〉，以及我個人標竿性的曲目〈克羅埃西亞狂想曲〉。我希望大家可以在我的音樂裡，感受到我的熱情，以及音樂的美好，謝謝大家。」

他演奏完成名作〈大黃蜂的飛行〉後，音樂小神童陳多多登台獻花給邁可森，為世界鋼琴教育做了美好的傳承，看著台上的邁可森滿懷激情地彈奏出一首首的經典作品，2小時的音樂會讓觀眾意猶未盡，結束後頻喊「安可」，邁可森也驚喜返場帶來〈加勒比海盜〉，為活動畫下圓滿句點。