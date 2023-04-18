47歲克羅埃西亞鋼琴演奏家邁可森姆爾維察（Maksim Mrvica）擁有俊帥憂鬱的臉蛋以及超過200公分的身高，加上狂野不羈的琴藝，18日將最新巡演台北站移師台北國際會議中心（TICC）舉行，多次登寶島演出，甚至在疫情期間也如常來台完成北中南3場的鋼琴獨奏秀，演出前1晚抵達台灣，就讚：「天氣好舒服！」並表示自己很喜歡台灣，尤其台灣樂迷素質極高，讓他每次來台都因樂迷的支持感動不已。
此次從歐美巡演至亞洲，邁可森還特別為了台灣樂迷，「非常榮幸2年後再次來到台灣，這次我將整個歐洲樂團帶來台灣一起演出」，將經典曲和新歌一網打盡，台北演出結束後，他也將在本周六、日前往高雄及台中，雖然舉辦巡演舟車勞頓，但邁可森因為有運動習慣，體力和身材都維持在極佳的狀態，抵台首日在下榻酒店享用完牛排後，仍精神奕奕地在房間練習到天亮，也對於私人配備沒有特別的需求，只要在房內放置一架鋼琴，供他隨時練琴使用即可，態度相當親民。
從不被音樂所設限的邁可森，一秒能彈奏出16個音符，今晚他以〈教父〉揭開序幕，瞬間讓全場沉浸在他的音樂世界中。他在演奏完〈山魔王的宮殿〉後，親切向全場觀眾問好，邁可森誠摯說：「這次世界巡演叫做『The Collection』，概念是將我所有珍愛的音樂放在一張合輯裡，給到我的粉絲朋友們，裡面包括了大家熟悉的〈不可能的任務〉，以及我個人標竿性的曲目〈克羅埃西亞狂想曲〉。我希望大家可以在我的音樂裡，感受到我的熱情，以及音樂的美好，謝謝大家。」
他演奏完成名作〈大黃蜂的飛行〉後，音樂小神童陳多多登台獻花給邁可森，為世界鋼琴教育做了美好的傳承，看著台上的邁可森滿懷激情地彈奏出一首首的經典作品，2小時的音樂會讓觀眾意猶未盡，結束後頻喊「安可」，邁可森也驚喜返場帶來〈加勒比海盜〉，為活動畫下圓滿句點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。