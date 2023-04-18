民眾黨主席柯文哲提出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，民進黨發言人張志豪今表示，樂見民眾與民進黨採取相同主張，這也是台灣社會的最大共識。對此，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨批，難道連民進黨也要吃民眾黨豆腐了嗎？藍綠別想著挖民眾黨的票，因為民眾黨的支持者不吃這套。

楊寶楨說，藍綠別想著要把柯文哲當做「大票倉」，想來挖民眾黨的票，民眾黨的支持者不吃這一套，因為已經看透藍綠了，有自己堅持的理念價值。

楊寶楨反問，過去民進黨是怎麼抹紅抹黑柯文哲的？中共同路人、檳榔柯、叉燒包等，現在民進黨又說，柯文哲提出的兩岸政策「不畏戰不求戰」，是跟民進黨主張相同，還表達很「樂見」，這實在是太諷刺了。

楊寶楨表示，身為「台獨金孫」、「務實的台獨工作者」的民進黨主席賴清德，如今要「和平保台」，擁護蔡總統的「四個堅持」路線，甚至說「台灣沒有統獨問題」。中心思想變來變去，為了選票，靈魂都可以拋棄，實在是聽不下去。到底哪個論述才是真正的賴清德呢？如此搖擺不定，民眾真的放心將國家交給他嗎？

楊寶楨說，柯文哲曾經說過「統獨是假議題」，被綠營圍剿到一個不行，從賴清德口中說出來，綠營就表示好棒棒、酸宗痛。這會不會太雙標了？她強調，民眾黨不是訴求「下架民進黨」，而是「上架民眾黨」，聯合政府、團結台灣，期望讓台灣的政治文化有新的風貌。