許多人都會對髮型下功夫，其中不少留長髮的女生都會選擇把頭髮綁成馬尾，不過一位自認身高較矮的男子對此呼籲，請每位綁馬尾的女生注意，「妳們每次轉頭都是在拿馬尾甩我臉」，感嘆從小到大每次搭電梯時都被二次傷害，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard以「請所有綁馬尾女生注意」為題發文表示，希望綁馬尾的女生搭電梯時，都該注意一下後方有沒有人要進入搭乘，「妳們每次轉頭都是在拿馬尾甩我臉」；原PO感嘆，這世界對身高矮的男生已經很不友善，他從小到大搭電梯時還會被馬尾甩臉，「請不要再用這招二次傷害，傷害性不大，侮辱性極強」，並強調「矮男也是人，尊重、友善、包容」。

對此，許多網友紛紛回應，「身邊都女生常常被甩到，真的挺痛」、「我也想被馬尾掃到，馬尾控路過」、「這在我們業界是一種獎勵」、「綁馬尾的也可以是男森啊」、「我也想請抓捷運和公車把手的人，放手前注意一下旁邊有沒有別人的頭，常常被把手打到頭或臉」、「髮香如何」。

另外也有許多女生分享，「哈哈哈哈哈，對不起，但我才157，應該是沒有傷害過別人」、「我168，高中三年頭髮都在腰的位置，真的動作大一點很容易甩到別人…綁辮子變扎實甩到人更痛，綁包頭…頭髮很多很容易炸開重新綁，後來索性剪短」、「身為145的我搭電梯時，很怕高的人看我的頭頂，每次都好焦慮」。