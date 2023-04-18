經發局進一步表示，台中市目前飯店家數將近400家，位於鄰近西屯區、西區及北區的國際觀光旅館就有5家，更陸續有李方艾美酒店、震大金鬱金香酒店、台中大倉新頤酒店、台中勤美洲際酒店及台中商銀萬豪酒店投入市場，旅館及百貨商場供給相當充足。

同時，台中市議員關心水湳國際會展中心完工啟用後，烏日展覽館未來的規劃。台中市長盧秀燕表示，水湳國際會展中心一、二館完工後，將會是全國最大的會展中心，烏日地區則會有一個民間會展中心，現在的烏日展覽館是臨時的，2024年到期後會收回。

盧秀燕強調，廣三SOGO百貨集團規劃在烏日高鐵特區投資約200多億元，要蓋全國最大的購物娛樂商場，因為有都市計畫開發的要求，按照法律規定，業者必須回饋給政府，在審查案中，市府已要求未來該購物商場的公共空間，必須提供會展中心，具備會展功能，後續權責將由市府地政局協助推動辦理。

此外，台中市府經發局提到，關於水湳經貿區招商，經貿二6、8地號用途相當廣泛，除商場及旅館外，還有文化社教、文創、會展、金融保險等，市府期待國際會展中心落成後，能帶動周邊飯店、觀光等產業共榮。

為提升招商成功機率，經發局持續洽訪潛在投資業者，包含傳產、壽險業、運動用品製造業、大型零售業與土地開發商等，目前已初步朝設定地上權70年方向研擬招商文件，將儘速辦理後續招商事宜。