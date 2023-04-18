袁顥庭／台北報導（2023 VLSI TSA國際研討會登場，會中潘文淵基金會也宣布第17屆2023 ERSO Award三位得主，左起為玩美移動創辦人暨CEO張華禎、潘文淵文教基金會董事長史欽泰、信驊董事長暨總經理林鴻明、元太董事長李政昊。圖／袁顥庭）在經濟部技術處支持下由工研院主辦的「2023 國際超大型積體電路技術研討會（VLSI TSA）」今年邁入40年，匯集國內外產、學、研專家，如法國半導體研究機構CEA-Leti、歐洲頂尖理工大學荷蘭Eindhoven University、美國Intel、晶片大廠NVIDIA、全球電子設計創新巨擘Cadence、日本東京大學、韓國知名理工類大學KAIST等，剖析AI晶片、節能晶片、量子計算、小晶片（Chiplet）等發展趨勢，吸引各界專家共襄盛舉。今年多場大師級演講，包括Intel首席工程師Robert Munoz認為，小晶片有機會成為新常態，尤其是為資料中心、邊緣部署構建商家和自定義晶片。其優勢包括減少投資組合產品及專案成本，可擴充組合及提升交付能力，縮短完成解決方案。NVIDIA深度學習研究部門總監王鈺強則分享AI對於人類生活的影響。至於美國頂尖研究理科院校之一，加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）物理學教授 John Martinis解釋量子計算的基礎觀念、如何使用量子計算機，以及分享量子計算未來10年發展趨勢。VLSI大會主席、工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，生成式AI技術非常複雜，得需要具備五大發展關鍵要素，包括技術創新、訓練大量資料、大量運算資源、具有商業化價值的應用場景、資本支援。舉例來說，ChatGPT需使用數以千計的GPU進行龐大的模型參數訓練，也需要大量的計算來回應問題所生成的內容。隨著硬體技術的不斷發展，可透過HPC高效能運算平台 ，實現快速的訓練和推論。表彰臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻的ERSO Award，也於會中宣布今年度三位得獎者。潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，今年邁入第17年，共已表彰55位臺灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動新科技產業創新發展。今年ERSO Award的得獎人包括信驊董事長暨總經理林鴻明、元太董事長李政昊、玩美移動創辦人暨CEO張華禎共3位傑出企業領導人，表彰他們在半導體、光電領域、行動聯網的貢獻卓著，期許未來持續發揮卓越才能，協助企業及產業提升競爭力。