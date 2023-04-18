第41屆香港電影金像獎16日晚間舉行，由吳鎮宇擔任「最佳男主角」頒獎人，他曾6度入圍金像影帝，可惜每次都不是他，當晚他機靈逗趣的反應，逗笑全場觀眾，但又讓人心酸；沒想到吳鎮宇的兒子費曼竟為父發聲，在微博點名金像主席爾冬陞，建議加一個最佳陪跑獎給《濁水漂流》。

吳鎮宇曾在台灣拿下金馬影帝，但憑著《爆裂刑警》、《朱麗葉與梁山伯》、《無間道II》、《脫皮爸爸》、《逆流大叔》和《濁水漂流》6度入圍「最佳男主角」獎項，卻都無緣把獎抱回家；16日金像獎吳鎮宇更大方擔任「最佳男主角」頒獎人，還說出「希望擦身而過的都有機會摸一摸這個獎」。

費曼在微博為父發聲。（圖／摘自Real吳費曼微博）

驚喜的是，吳鎮宇的兒子費曼今（18日）傍晚在微博疑似替父親發聲，直接標記金像獎主席爾冬陞，建議金像獎應該加一個最佳陪跑獎，他解釋是類似安慰獎的獎項，還指出「給像《濁水漂流》那種電影一個獎項」；因為吳鎮宇主演的《濁水漂流》上一屆就是一個獎都沒拿到。

費曼因為小時候與吳鎮宇一起錄製親子真人秀受到關注，長大後成為一名有個性的小帥哥，經常透過微博分享近況。廣大網友看到費曼為父發聲，都忍不住笑說，「本年度孝感動天事件」、「孝出強大」、「不用這麼委婉的，直接說頒給吳鎮宇就得了」、「他真的愛無蒸魚（吳鎮宇）」、「誰看了不說一句孝順」。