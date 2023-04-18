屏東縣112年度逾期未辦繼承登記土地及建物，已於4月1開始公告至6月30日止，共3個月。經統計，被繼承人計有944人、土地1877筆、建物79棟，土地總面積約98公頃，依112年公告現值計算，未辦繼承登記土地總價值逾11億元。

另統計截至112年3月底，屏東縣歷年逾期未辦繼承登記已列冊管理土地累計有2萬8864筆、建物1058筆，公告現值合計逾141億元。

除112年度逾期未辦繼承不動產，公告資料已揭示於屏東縣各地政事務所、土地所在地、被繼承人原戶籍所在地的公所及村里辦公處公布欄，民眾亦可在屏東縣各地政事務所網站之公告專區或公告訊息查閱。

屏東縣政府地政處說明，依土地法第73條及第73條之1規定，土地及建物自繼承開始日起，6個月內應辦理繼承登記，聲請逾期者，還需繳納罰鍰；倘逾公告期間仍未聲請登記者，將由縣府予以列冊管理15年，逾15年仍未聲請繼承登記者，將移請財政部國有財產署公開標售。

屏縣府地政處地籍科長林朝賜表示，這多數案件都是小塊土地亦或多人持分，認為價值不高而遲遲不辦理手續，還有就是繼承人長年旅居國外，聯絡不上。

地政處提醒，「兒子女兒都是寶，男女繼承一樣好」，男女均有繼承權。為保障自身權益，請繼承者們儘速洽土地所轄各地政事務所辦理繼承登記，如全體繼承人會同申請有困難者，建議可由1人向地政事務所申請登記為公同共有登記，避免不動產被列冊管理或衍生罰鍰情事。如有任何疑問，歡迎洽詢屏東縣政府地政處。