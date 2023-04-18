福斯將電動車市場成敗關鍵寄託在ID.7，因此各項規格皆下足工夫。ID.7獨特的掀背設計擴大後座空間，也提升空氣動力學效益。福斯為了讓ID.7與特斯拉Model 3一較高下，也以強大里程級數做為ID.7宣傳重點。

入門款ID.7內建77度電池，單次充電里程依歐盟標準計算約382英里。高階款ID.7可加價升級成86度電池，單次充電里程高達435英里（約700公里）。

ID.7在內裝部分也不落人後，除了配備觸控螢幕儀錶板之外，還能直接在駕駛前方的車窗投射儀錶板資訊，且車內多數功能都可聲控。