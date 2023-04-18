福斯將電動車市場成敗關鍵寄託在ID.7，因此各項規格皆下足工夫。ID.7獨特的掀背設計擴大後座空間，也提升空氣動力學效益。福斯為了讓ID.7與特斯拉Model 3一較高下，也以強大里程級數做為ID.7宣傳重點。
入門款ID.7內建77度電池，單次充電里程依歐盟標準計算約382英里。高階款ID.7可加價升級成86度電池，單次充電里程高達435英里（約700公里）。
ID.7在內裝部分也不落人後，除了配備觸控螢幕儀錶板之外，還能直接在駕駛前方的車窗投射儀錶板資訊，且車內多數功能都可聲控。
福斯為了追趕電動車趨勢並在中國挽救頹勢，18日特地選在上海車展盛大發表旗艦電動車ID.7，號稱單次充電里程382英里（約615公里），預計德國廠將在下半年投產，中國廠也將在年底前投產。
福斯將電動車市場成敗關鍵寄託在ID.7，因此各項規格皆下足工夫。ID.7獨特的掀背設計擴大後座空間，也提升空氣動力學效益。福斯為了讓ID.7與特斯拉Model 3一較高下，也以強大里程級數做為ID.7宣傳重點。
入門款ID.7內建77度電池，單次充電里程依歐盟標準計算約382英里。高階款ID.7可加價升級成86度電池，單次充電里程高達435英里（約700公里）。
ID.7在內裝部分也不落人後，除了配備觸控螢幕儀錶板之外，還能直接在駕駛前方的車窗投射儀錶板資訊，且車內多數功能都可聲控。
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