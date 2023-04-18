美國財政部長葉倫16日表示，美國對俄羅斯和其他國家實施經濟制裁，恐使美元的主導地位面臨風險，因為目標國家將會尋求替代方案。前立委郭正亮17日在《全球大視野》節目強調，巴西總統魯拉在2003至2010第一次當總統就曾質疑，為什麼不能用本幣交易，避免承擔美元造成的風險？美元本身的風險愈來愈大，但這個世界上還找不到美元的替代品，造成現象是未來的貿易或金流產生很多黑洞，美國會掌握不住，SWIFT（全球銀行金融電信協會）也查不到。

「我如果都是用美元，那如果形成美元債務？你現在升息啊！那我不就倒大楣？」郭正亮表示，這個升息我不能控制，而且你現在還有銀行的流動性危機。所以美元坦白講是綜合性的病，然後當然就是你太霸凌別人，所以很多人就說你動不動就制裁別人，我美元資產一下又歸零了？

「所以這裡就有避險的需要！所以你看魯拉怎麼講？」郭正亮提到，魯拉在2003至2010第一次當總統，他當了兩任，他就說他每天都在想，我為什麼一定要通過第三方貨幣來做貿易？因為這個要增加很多手續費，所以他就說，我為什麼不能用本幣交易？這裡沒有牽涉到任何外幣，他只是說我不要付這個手續費，我不要去承擔你美元造成的風險。

郭正亮指出，這裡確實葉倫講得對，不是說人民幣要取代美元，而是美元本身的風險愈來愈大，所以每個國家會去調節他的用量，是佔比會下降，可惜的是這個世界上還找不到替代品。這個現象就是，我們未來的貿易或金流會產生很多黑洞，你美國會掌握不住！SWIFT查不到，因為很多人不要用SWIFT，「可是也沒有另外一個可以取代的！就是這樣。」