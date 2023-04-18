中共航母山東艦先前參與環台軍演，突破第一島鏈駛到台灣東部外海，17日已經駛到日本最南端的沖之鳥礁東南海域，距離美軍關島基地僅 710 公里，此前遼寧號航母也曾僅距離關島約 600 公里。前大使介文汲18日分析，中國大陸此舉是要向美國宣示，解放軍已經有對第二島鏈的威懾能力。

據日本防衛省公布的航跡圖顯示，山東艦自 10 日軍演結束後一路南下，17日航行至關島以西 710 公里處。而去年 12 月，中共航母遼寧艦也曾靠近到關島以西 618 公里的範圍。

介文汲18日在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，山東號和遼寧號的基地，分別位於海南三亞和山東青島，一南一北，也都逼近過關島。航母本身的火力系統較少，空間都預留給跑到和儲存戰機，以山東號來說，可載有32 架殲-15戰鬥機，戰力相當強。

據日本公布的資料顯示，山東號此次出動，戰鬥群先後出現055大驅、3艘護衛艦( 7000 噸的 052D 型和 2 艘 4000 噸的 054A 型)，還有 2 艘補給艦( 47000 噸的 901 型查干湖號和 23000 噸的 903A 型駱馬湖號)。介文汲指出，此次山東號出動，還有日方沒發現的潛水艇，為航母做開路先鋒，和海面下的護衛，通常 1 艘航母會有 1 到 2 艘的核動力攻擊潛艇在水面下跟隨護衛。

日方公布的資料也提到，從7日開始，山東號的艦載機一共起降 330 次，包含日間和夜間起降，頻次非常高。以軍演結束後計算，10 至 16 日艦載戰機起降約 140 次，直升機起降約 70 次，合計約 210 次。介文汲分析，西方人的觀念是，一個大國必須要有控制海洋的能力，那如今山東號之所要開到關島附近，就是要讓美國人知道，中國大陸對第二島鏈已經有實際的威懾能力。

大陸航母山東號首次現身圍台演習展開艦機起降訓練，展現威懾力。（圖／取自南部戰區微博）

介文汲認為，解放軍去年 12 月、今年 4 月兩度派遣航母到關島附近，就是要「威懾美國」，美軍航母約 3 個月就要回到基地一次，尼米茲號、林肯號、雷根號交接的時候，大約每 3 個月也會在日本南部附近的水域，進行雙航母演練。而大陸現在也能做到約 4 個月就在相同海域進行航母演練。

介文汲也分析，中共第一次環島軍演後，已經做到戰備警巡常態化，共機頻繁擾也讓台海中線不復存在，日前結束的第二次圍台軍演，則讓台灣的東海岸也已經成為常態警巡的一部分。