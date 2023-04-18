美國財政部長葉倫16日表示，美國對俄羅斯和其他國家實施經濟制裁，恐使美元的主導地位面臨風險。前立委郭正亮17日在《全球大視野》節目指出，歐巴馬剛上任時美債只有8兆，現在是31.5兆，所以是從歐巴馬到川普到拜登政府連續地不負責任，但美元竟然還沒有大幅貶值。原因之一是日韓台等小弟被強迫推銷美債，其二就是不斷發起戰爭，世界動蕩大家就要來避險，以俄烏戰爭最明顯，光歐元跑到美國的錢就2兆美元。

郭正亮強調，比方說埃及，埃及也說他要用本幣。你怎麼知道馬來西亞總理安華會講那個話？他說他要搞「亞元」！「坦白講，這個叫作：天下苦美久矣！」郭正亮直言，大家對美國的抱怨本來就很久了，美國以前有一位財政部長講過「美元是我們的貨幣，但是是你們的問題！」

郭正亮也坦言，向來都以鄰為壑，像以前在歐巴馬之前，美債還不會亂印，那你不斷QE、QE，歐巴馬剛上任的時候，美債只有8兆，現在是31.5兆！拜登不到3年大概已經增加了7兆，所以是從歐巴馬到川普到拜登，這連續的不負責任的政府，竟然美元還沒有大幅貶值。

郭正亮指出，當然只有兩個原因，第一，你的小弟們要買，比如說日本、韓國、台灣。還有另外一個原因，就是戰爭，不斷發起戰爭，大家就要來避險，俄烏戰爭最明顯了，歐元跑到美國的錢就2兆美元。就是因為這個世界動蕩，你美國有最強的軍武，那政治也沒有人敢來挑戰你，所以很多錢就跑到你這。然後你美債印出來還要強迫推銷給大家，大家都要買，結果現在中國、日本不買了，你怎麼辦？全世界只剩英國還在買。