英國易捷航空（EasyJet）18日表示，該公司今年全年獲利可望優於市場預估的2.6億英鎊，原因在於儘管通膨高漲與經濟前景不明，但消費者今夏出遊需求料持續火熱、訂票量可望維持強勁。易捷航空今年首季載客量大幅成長40％。