今夏出遊需求火熱 易捷航空料今年獲利優於預期 23:122023/04/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國易捷航空（EasyJet）18日表示，該公司今年全年獲利可望優於市場預估的2.6億英鎊，原因在於儘管通膨高漲與經濟前景不明，但消費者今夏出遊需求料持續火熱、訂票量可望維持強勁。易捷航空今年首季載客量大幅成長40％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12星座旅遊運勢出爐 選對月份出遊可獲意外之財 228連假第2日出遊尖峰 預估午後出現首波北返車潮 一車青少年租iRent出遊 自撞燈桿車頭全毀1重傷4輕傷 #易捷航空 #出遊 #火熱 #今夏 #今年獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 黎姿曬全家福出遊照 無濾鏡自拍51歲真實樣貌曝光 07:402023/04/02 娛樂 228連假第3天出遊小心！ 國道「這路段」紫爆了 11:232023/02/27 生活 清明連假出遊搭台中觀光公車 3條路線暢遊山海屯區 13:582023/04/02 生活 60志工動員炒花生 義賣所得帶長輩出遊 19:512023/03/25 生活 好天氣快閃！北東入夜雨區擴大 連假出遊首選這地 21:202023/03/28 生活 徐凱希認愛百億富二代 男方遭起底曾捲李蒨蓉阿帕契事件 08:272023/03/29 娛樂 「家長救星」來了 壽山動物園首攜手6大飯店推住房體驗 12:332023/04/17 寶島 鬼才魔術師黃柏翰口碑爆棚 《命運之約》火熱加場演出 20:572023/03/15 娛樂 最新地緣角力戰場在這！這行業搶聘高中生 讓美國衰退城鎮大回春 05:152023/04/16 財經 棒球經典賽火熱開打！台灣人最愛十大運動大公開 17:432023/03/08 體育 暑假出遊預約要趁早！ 3大旅遊趨勢曝光 13:042023/04/12 生活 壓制火熱通膨為首要 歐央升息2碼 22:222023/03/16 財經 迪士尼展開瘦身 今夏以前裁員7000人 11:332023/03/28 財經 連假家庭出遊！他回家翻包包驚見「老婆的內褲」1狀況：超噁心 22:572023/02/28 生活 開心出遊變調！ 新北休旅車失控翻覆車頭全爛 7人送醫 16:232023/04/01 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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