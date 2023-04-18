伊林名模湘Hsiang於倫敦就讀聖馬丁學院，並經常現身於倫敦、米蘭時裝周的伸展台上，日前被起底驚人的家底，但身為的殯葬業仁本集團的千金的她卻沒有大小姐架子，在訪談間率性不造作的言談透露出屬於22歲的青春氣息，不過面對鏡頭卻畫風一轉蛻變出銳利眼神，讓人看得目不轉睛。

伊林名模湘此次受邀以Ferragamo新裝拍攝時裝專題，Ferragamo紅色麂皮露背洋裝19萬9000元、黑紅鏤空手提包7萬5900元。（服裝/Ferragamo、攝影/JOJ PHOTO）

身高近180、身材纖細再加上臉龐的輪廓正是備受時尚界喜愛的「高級臉」，湘成為模特兒這件事一切好像是理所當然，不過湘卻表示入行其實算是個意外，更自爆「我入行的故事其實很勵志，我曾經胖到七十多公斤。」在剛滿十八歲、前往英國唸書前，由於剛獲得自由，心情愉悅讓她無所顧忌得放縱自己的食慾，後某天突然發現自己的模樣已不是自己喜歡的樣子，才決心要減肥。

伊林名模湘透露自己過去從未想過會在上時尚模特兒這條路，著Ferragamo黑色Gancini透紗裝飾馬甲洋裝，9萬2900元、黑色高腰長褲3萬9900元、銀色手鐲水晶晚宴包5萬4900元。（服裝/Ferragamo、攝影/JOJ PHOTO）

一開始她透過飲食控制以及適時的運動，一開始順利的瘦了許多，卻也立刻遇到瓶頸，因此湘尋求營養師的專業協助，順利達到自己的理想體重，而她也不藏私地透露「其實營養師表示喝水很重要，每天都要喝到兩公升的水。」膚質也會改善許多。順利瘦下來後，恰好遇到英國面臨嚴峻的疫情而暫時回到台灣，在家的那段時間其父親看她在家沒什麼特別的事情便問她要不要試試看當模特兒，因此誤打誤撞下加入伊林開啟模特兒身涯。

伊林名模湘透露自己過去從未想過會在上時尚模特兒這條路，著Ferragamo黑色Gancini透紗裝飾馬甲洋裝，9萬2900元、黑色高腰長褲3萬9900元、銀色手鐲水晶晚宴包5萬4900元。（服裝/Ferragamo、攝影/JOJ PHOTO）

此次湘身穿Ferragamo 2023春夏系列單品拍攝時尚專訪，該系列為品牌創意總監Maximilian Davis上任後的首系列，本季致敬好萊塢黃金年代時期，以此連結品牌創辦人在品牌創立初期與好萊塢女星的深刻關係，，重新定調「FERRAGAMO紅」、復刻1988年經典的WANDA手袋、用品牌經典符碼Gancio設計而成的ELINA立體造型跟鞋，還有以創辦人Salvatore Ferragamo先生為瑪麗蓮夢露親手縫製的「紅水晶鞋」打造的Mini Wanda包等外，也融入不少Maximilian Davis的個人生活經歷，如展場中的紅沙、由紅沙塑造的蜿蜒曲線、部分單品的藍色漸層，皆與他出生地加勒比海文化息息相關，再加上品牌設計總監擅長的極簡輪廓，為這個百年品牌注入一股摩登時尚的新活力。

Ferragamo 日落夕陽橘TOP HANDLE，9萬3900元。（Ferragamo 提供）

Ferragamo 白色MINI WANDA，6萬2900元。（Ferragamo 提供）

Ferragamo 黑色WANDA，10萬5000元。（Ferragamo 提供）

Ferragamo 黑色寬版WANDA，8萬4900元。（Ferragamo 提供）

Ferragamo PRISMA紅色單肩包，8萬7900元。（Ferragamo 提供）