全聯好欣豬熟成日式炸豬排，年度銷售業績破1500萬元，特價139元。（全聯提供）

全聯好欣豬－梅花薄切肉片。（全聯提供）

全聯與台畜合作，2019年起獨家推出的台東關山「好欣豬」，具備碳足跡標籤，訴求從飼養開始調整過程，來降低碳排放量，系列產品包含梅花薄切肉片、里肌薄切肉片、腿肉絲，後續也導入熟成日式炸豬排、起司漢堡排、五花薄切肉片等商品，統計去年系列銷售達40萬份，創造近5000萬元業績，今年在新品豆豉肉、瓜仔肉電鍋料理的推出下，預計業績可破億元；其中熱銷第一名的日式炸豬排，用氣炸鍋就可料理，去年業績達1500萬元，梅花薄切肉片也達1200萬元。

全聯「好欣豬」供應牧場之一的台東瑞清牧場表示，豬舍有蜂巢式水濂片降溫系統，飼料中添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無賀爾蒙與藥物殘留，最重要的是，架高的豬舍讓豬隻在鐵架上活動，排泄物落於下層地板上，落實人道飼養永續經營。

「瑞清牧場」長期與農業科技研究院動物科技研究所合作，曾取得好畜圃HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，豬場危害分析與重點管制）標章，及產銷履歷驗證，牧場飼養母豬350頭，總飼養量3500頭，採取每三周一批次的生產模式，並導入生產醫學管理策略，嚴格阻斷疾病傳播。