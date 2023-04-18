余宛如則喊出團結台派、迎回桃園。(翻攝照片)

蕭立妍則是以敢說敢拚新世代的形象爭取支持。(翻攝照片)

民進黨立委黨內初選，18日抽中桃園第4選區於晚間7點到10點進行民調，但因樣本數不足，3家民調公司都僅有600至700份，將於19日晚間繼續民調到晚間10點，前議員范綱祥、前資科局長余宛如、以及楊梅區前議員參選人蕭立妍3人都持續催票，呼籲支持者守在電話旁。

民進黨桃園第4選區有前桃園市議員范綱祥、前資科局長余宛如、以及楊梅區前議員參選人蕭立妍3人參戰，力拚黨內獲得提名，挑戰該選區爭取連任的國民黨立委萬美玲。

今抽中桃園第4選區電話民調，由3家民調公司採互比式民調，3位互相比較支持度，時間為晚上7點至10點，但經3個小時，拒訪、問題未全部完成、電話沒通等情況多，截止時3家民調公司僅完成610份、730份和676份，距離1068份仍有差距，因此和台北市信義、南松山一樣，將進入延長賽，明晚繼續進行民調，後天早上公布結果，3候選人也緊急通知支持者繼續守在電話旁。

3位候選人范綱祥訴求誠信、專業及始終如一；余宛如則喊出團結台派、迎回桃園；蕭立妍則是以敢說敢拚新世代的形象爭取支持。