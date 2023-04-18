凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺觀察到，台系供應鏈過去一年積極插旗美國充電樁市場。台廠主攻充電樁組裝、解決方案，以及連接器與連接線，重要廠商如：台達電、飛宏（透過全資子公司馳諾瓦），以及士電持股9.3％之轉投資起而行，皆宣布自美國營運商或能源業者接獲DC快充大單，反映美國電動車充電建置加速，更證明台廠技術實力。

台灣連接器、連接線供應商如：信邦、鴻碩與健和興，皆已打進美國電動車充電樁市場，供應線束與充電槍，終端客戶包括電動車OEM廠與充電站營運商。

飛宏全資子公司馳諾瓦2022年電動車充電營收18.8億元、年增478％、貢獻飛宏合併營收13％。馳諾瓦目標2023年電動車充電營收年增翻倍，因飛宏計畫淡出消費性電源產品，隱含馳諾瓦對其營收貢獻將更上層樓。士電轉投資起而行自美系能源業者取得350kW直流充電樁訂單，目標5月開始出貨。

中信投顧指出，近期北美電動車充電營運商EVgo財報優於預期、台灣業者飛宏科技營運轉虧為盈，皆加深投資人對充電樁產業的信心。台達電至今累積出貨超過200萬座充電樁，市占率約10％，擠進全球前五大製造商，充電樁需求持續看增。