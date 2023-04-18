恩能新元傳媒有限公司(EnergyOMNI全能源)15日主辦氣候、環境與離岸能源永續策略研討會，強調自然資源整合治理及海域空管理專法的重要性，並提出第三階段第二期選商將環社承諾納入評分機制。

立法委員洪申翰認為，要達成2050年再生能源目標，空間限制會是重要的挑戰，國土多元複合性使用是未來長期的方向，因此健全國土空間規劃的工具很重要。此外，洪委員也提到，再生能源與自然資源治理密不可分，而一直以來臺灣自然資源未有明確機關負責整體規劃，他認為行政院永續會在功能改造上應成立自然資源治理跨部會小組，將山林水土整合管理，以促進自然資源的合理永續利用。

海委會政務副主委洪文玲表示，面對舊有的風場和新開發的風場均能做最佳運用，根據海洋基本法將積極收集海洋資料，由海洋研究院建立資料，與各單位對接，在不涉及國安的部分公開，希望公私部門可以一起完成，降低公私部門的所有成本。

在加速離岸風電設置的基礎下，經濟部能源局副局長李君禮表示，浮動式離岸風電也是未來推動的項目之一，針對國際上積極發展氫能，臺灣目前已有台電與西門子啟動氫氣混燒示範計畫，以及中鋼與中油合作啟動鋼化聯產做為工業應用。

EnergyOMNI全能源創辦人吳心恩認為，臺灣的離岸能源及再生能源產業正式進入發展階段，甚至針對離岸能源也已進展到區塊開發3.2競標以及浮式風場建置階段，然監管機制分散，亦使政策的擬定和執行難度加大，如何有效利用有限環境空間資源，兼顧環境生態的前提下，實現能源的永續發展仍然是一大挑戰。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯則提到，離岸風電的環評經歷第一階段的示範獎勵、再到第二階段潛力場址，朝向第三階段邁進，應該與時俱進進行調整併簡化環評程序，以因應能源轉型迫切的情勢。

針對海域使用日增，避免單一使用造成圈海爭議，海委會海洋資源處處長王茂城強調，目前海委會認為海域治理專法推動有其必要，以建立使用協調機制，整合需求進行規劃，再者海域使用申請繁瑣，應簡化相關申請程序。另科研調查欠缺管理規範，有待相關機制的強化。但因相關法制規劃牽涉面向極廣，尚需整合各部會、產業及學術等各界意見，方能送行政院進行最後政策確認。

環境權保障基金會律師黃馨雯呼籲，行政院應盡速提出海洋空間規劃法，應參考國際規範指引，納入協調共存原則、環境經濟社會考量、利害關係人參與、生態系統方法等內涵。並主張先預告第三階段第二期選商規則，徵詢業者、漁民、保育團體等各利害關係人的意見，納入環社承諾評分10%。

沃旭能源企業永續資深經理李之安則表示，為了減少離岸風電的建置對生態造成的衝擊，在設計、施工和運轉的過程中，他們透過研究計畫了解場址的生態環境條件，更進一步設定積極的企業願景，最晚2030年起，所有新建的再生能源專案必須達到生物多樣性淨值正面效益(net-positive impact)。

為實現淨零政策，必須建立完善的政策架構，協助臺灣能源產業在完成大型案場建置的同時，同時兼顧環境、海洋、與漁業生態永續發展。只有透過協作，臺灣才能在環保與能源之間取得平衡，並為全球綠色能源轉型提供楷模。