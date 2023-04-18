高雄市田寮區內安今（18）日晚間8時02分發生雜草火警，消防局出動34車75人前往搶救中，從遠處就可以看見火勢。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市田寮區內安今（18）日晚間8時02分發生雜草火警，消防局出動34車75人前往搶救中。由於內門區火警燒了好幾天，日前才剛撲滅，高雄市消防局對此不敢大意，出動北高雄與市區的消防分隊到場搶救。

消防局人員到場，發現是雜草火警，沒有人員受傷。目前火勢已經燃燒3個小時。消防人員持續布線搶救中，主要分三處分區指揮，優先防護民宅。