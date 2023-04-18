日前有位前拳擊國手紅姓男子，到台北考完職業拳擊考試後，便帶著女友到內湖一處賣場用餐，不料，卻遇到穿著藍色上衣男子，對女友「丟薯條」，並且口出惡言「看X小」，面對這樣的挑釁要反擊前，所幸洪男立刻被女友安撫，最後洪男也擋在女友與藍衣男之前，並且在警方到場後，洪男事後也到派出所備案，對藍衣男提告公然侮辱。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他提到飯吃到一半，不遠處有位藍衣男子與一對情侶起爭執，立刻引起在場用餐民眾注意，他表示藍衣男認為這對情侶在「嘲笑他」，不僅嘴裡唸唸有詞，還對著情侶的女子「丟薯條」，導致女子大哭，而男子立刻站在雙方中間保護女友，而藍衣男便「一直拍手大笑」。

過不久後，由於賣場員工報警，警察一到現場，便不見藍衣男「氣焰」，而是變得非常有禮貌，以及不斷的對警察點頭，之後便離開了現場。

而這對情侶的男子也在貼文下回應「那天我們坐在位子上用餐、聊天 那位先生(藍衣男)比較晚到，便突然就拍桌子，並對著我們罵『你吵X小』，重點是我們音量只有正常講話，餐廳裡大多數人也都在聊天，他(藍衣男)一直指著我罵，內容大概是『我是俗辣』，打不贏他，這種挑釁言語，後來就位置，但他就丟薯條，過程中也有作勢要動手，用言語侮辱我和女友」。

據《三立新聞網》報導，這對情侶的洪姓男子目前是清大拳擊隊選手，也曾是拳擊國手，當天因在台北考職業拳擊，結束後帶著女友到賣場用餐，竟遇到這樣的事情，面對藍衣男子的挑釁感到憤怒，但在女友的安撫下「將怒火吞下」，也沒讓糾紛持續延燒；紅男最後也和員警到派出所備案，要對藍衣男提告公然侮辱。