美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）和知情人士透露，台灣將採購多達400枚美製「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，以因應對岸與日俱增的威脅。對此，前空軍副司令張廷延18日就表示「這400枚全部是機動的，但它的射程只有120公里，是近的，近的話沒辦法做源頭打壓，變成只能在台海中線附近打」，引發討論。

據路透17日引述彭博（Bloomberg）報導，五角大廈4月7日宣布，將以11.7億美元（近360億台幣）出售400枚「魚叉」反艦飛彈，並說製造可望在2029年3月以前完成，但並未透露買家。不過，彭博指出，買家就是台灣。雖然五角大廈拒絕直接評論相關軍售，但說：「美國向台灣提供必要的國防物品和服務，好讓它能維持充分的自衛能力。」

張廷延18日在網路節目《少康戰情室》中表示，「這400枚全部是機動的，但它的射程只有120公里，是近的，近的話沒辦法做源頭打壓，變成只能在台海中線附近打」，張廷延也提及，「這個會對我們的戰略緩衝又稍微短一點，要等他們到中線，加上他們還有抗干擾、方陣快砲近迫防禦系統，那你怎麼辦？」

張廷延更分析，「而且這款飛彈還是次音速，要超音速勝算才稍微高一點，我們希望能夠買到更好的，拿到超音速的」，張廷延也坦言，「而且現在是簽約要付款，真正拿到的時候是2024、2025，那時候中國大陸的反擊能力又提升了，這樣成功擊殺率會降低，我們的有效防衛要跟著中共的科技提升，因為中共在質跟量上面都贏我們」。