沙烏地阿拉伯外長-費瑟親王(Prince Faisal bin Farhan)前往敘利亞首都大馬士革，敘利亞總統巴沙爾‧阿塞德(Bashar al-Assad)親自會見，這是自茉莉花革命、敘利亞分裂十幾年以來，沙烏地的高級官員首次訪問敘利亞。這也意味著敘利亞長達十年的地區孤立可望結束，阿塞德的權力地位算是得到阿拉伯首領國家的保證。

半島電視台(Aljazeera)報導，敘利亞內戰始於 2011 年，是西亞、北非苿莉花革命的一部分。不過與伊拉克、埃及、突尼西亞、利比亞不同，敘利亞的阿塞德總統仍然掌握著以首都大馬士革為中心的半壁江山，並沒有遭到推翻。然而，由於政局不穩，這十幾年來敘利亞在阿拉伯世界處在較為孤立的狀態。

沙烏地外交部在一份聲明中表示，此次訪問，是希望協助敘利亞找到政治解決方案，並將其帶回阿拉伯世界。

隨著沙烏地阿拉伯與伊朗決定恢復邦交，西亞各國的關係迅速好轉，伊朗與大馬士革一直較友善的關係，既然沙烏地與伊朗都能和解，與同為阿拉伯國家的敘利亞，也就更應該和解。過去一周以來，一系列的外交活動一直在進行，上周是敘利亞外交部長梅克達德（Faisal Mekdad）訪問沙烏地阿拉伯，如今費瑟親王的行程算是友善回訪。

上星期，9個阿拉伯國家的外交官，在沙國的第2大城吉達(Jeddah)開會，討論的重點就是結束敘利亞長期處於外交孤立的流程，大馬士革如何重返阿拉伯聯盟 22 國的可能性。

茉莉花革命後，沙烏地阿拉伯選擇支持敘利亞反抗軍，長期以來一直公開要求阿塞德下台，並在2012年與阿塞德政府斷交。隨後其他幾個阿拉伯國家也切斷了與敘利亞的關係。

但是，在隨後的反恐戰爭，阿薩德在俄羅斯和伊朗的支持下，奪回了大部分的激進組織(ISIS)領土，從側面也穩固了沙烏地的阿拉伯國家首領地位。

阿聯是最早與阿塞德政府恢復關係的國家，2018 年底重新與敘利亞復交，並推動大馬士革重新融入阿拉伯國家。

2 月 6 日在土耳其和敘利亞的大地震，阿塞德親自走訪阿曼和阿聯，期望海灣國家的救援。以此為契機，費瑟親王立即表示，阿拉伯世界需要建立共識，與大馬士革進行談判，來解決當地的人道危機，也就是震災。

雖然過去十幾年，利雅德向敘利亞反抗軍提供援助，但這個關係並不涉及與阿塞德政府的直接接觸。今年 3 月，沙烏地官方表示，利雅德和大馬士革正在就恢復領事服務進行談判。

敘利亞內戰已造成超過50萬人喪生，大量難民湧入歐洲，成為歐洲各國的社會問題。阿塞德希望與富裕的海灣國家，能夠在外交正常化後，帶來經濟救濟和重建資金，因為如果沒有聯合國的衝突政治解決方案，國際資金不會進來。