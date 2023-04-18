儘管亞洲通膨仍大幅高出央行設定目標，但受到美元在去年9月觸頂，讓該地區經濟成長和貨幣貶值的平衡問題，似乎也獲得緩解。

事實上一些經濟學家認為，除了中國與日本仍處於升息循環，部分亞洲國家已結束或在升息循環尾聲，目前正考慮透過降息來提振成長。

韓國是疫情時期對升息開第一槍的亞太國家，不過它也是該地區第一個停止升息的國家，如今它還可能成為首個降息的國家。花旗經濟學家Choi Ji-uk發布報告指出，假設韓國實質利率已達中性水平、通膨也達到2％目標，韓國央行將從8月23日起啟動降息循環，並在2024年讓利率降至2％。

澳洲央行也在本月暫停升息。雖然它強調，為確保通膨回到目標水平，未來不排除進一步升息。但AMP經濟學家穆辛娜（Diana Mousina）認為，未來數月澳洲數據將持續表現不佳，導致再度升息機率不大。她還預期澳洲央行年底前就會開始降息。

預期印度通膨未來一年將放緩，印度央行在本月會議也維持利率不動。摩根大通與法國興業銀行均預期，該國央行將在今年第四季與明年第一季各自降息1碼。

在東南亞經濟體方面，印尼、馬來西亞與新加坡也都停止升息循環。花旗經濟學家阿爾曼（Helmi Arman）特別點名印尼，指稱由於通膨前景溫和，印尼央行最快9月就會轉向降息。

然而亞太地區仍有一些央行持續升息，紐西蘭與泰國就是其中之一。紐西蘭央行本月稍早調高利率2碼、超出市場預期。泰國央行在3月曾把利率上調1碼，當時它表示在經濟成長和通膨前景考量下，未來可能還將持續升息。