IEA在月報中表示，俄國3月原油與石油產品出口量，每日增加60萬桶到810萬桶，攀升到2020年4月以來最高紀錄。總計上月俄國石油出口收入預估為127億美元。

不過IEA也提到，由於俄國被迫用更低價格將石油出售給少數幾個國家，因此3月石油收入與一年前相比仍大幅減少43％。

自從俄國去年2月入侵烏克蘭以來，歐美國家針對該國能源實施多項制裁。其中最重要的措施之一，就是禁止俄國經由海運將石油銷往歐盟，以及針對進口到歐盟的石油產品、像是柴油等實施禁令。

不過身為全球第二大石油出口國的俄國，仍舊找到中國與印度等買主來取代歐洲客戶。

即使如此，西方制裁多少還是對俄國收入造成衝擊。俄國政府上周表示，由於能源收入銳減，使得今年前三個月預算出現2.4兆盧布（290億美元）赤字。此外營收也年減21％。

IEA表示，俄國政府預算高達45％是來自石油與天然氣收入。

該機構還提到，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）本月意外宣布減產，恐讓今年下半年石油短缺危機更加惡化。

IEA估算，這項減產行動很可能讓全球石油供應從3月到12月這段期間，每日減少約40萬桶。

此外石油短缺危機加劇，也讓目前正處於成長放緩與高通膨風險的全球經濟再度雪上加霜。

IEA指出，儘管全球主要經濟體的工業活動已有所減緩，加上部分非OPEC+國家趁機增加產能，但在經濟不確定陰影籠罩，OPEC+減產預料將推升油價再度攀高。

布蘭特油價周二盤中約在每桶84美元附近交易，累計從減產消息公布迄今，該指標油價上漲近8％。