大甲鎮瀾宮18日晚間在大甲體育場恢復舉辦起駕宴，董事長顏清標直到7點才緩步入場，氣色不佳，與來賓寒暄有氣無力；不過，他上台講到媽祖婆時仍鏗鏘有力。據悉，顏寬恒3月28日遭檢調搜索，顏清標當晚身體不適，隔天就到高雄住院，18日晚上特地請假參加起駕宴，以免對各友宮失禮。

大甲媽起駕宴18日晚間舉行，鎮瀾宮董事長顏清標近7時才入場，但走路緩慢，氣色略為不佳，與來賓寒暄時相當小聲，不像以前那般豪邁，上台致詞時，副董鄭銘坤及幕僚在一旁扶著，前立委顏寬恒僅表示，「父親太過勞累，近期在休養。」

據指出，顏寬恒夫婦於3月28日突然遭檢調搜索時，顏清標獲知後，當時身體即出現不適，而顏寬恒拒絕交保時，他更是臉色發白，隔天家人將他送到高雄就醫。18日晚間因要回參加起駕宴，顏清標特地向主治醫師請假。

顏清標身體雖看起來很虛弱，但致詞講到媽祖婆時仍是鏗鏘有力，雖然有時上氣不接下氣，但睽違3年的起駕宴盛況，其喜悅之情溢於言表。