大陸湖南省永興縣的法院家屬社區18年前發生一起爆炸案，造成1死2傷，3人均為法官，引發輿論譁然。警方查出，男子黃運財的兒子2002年因工安事故受傷，多根手指遭切除，原本裁定雇主應賠償人民幣30萬元（新台幣133萬元），上了法院賠償金卻驟減為1萬多元，黃父對法官心存怨恨，才會犯下爆炸案。

綜合陸媒報導，爆炸案發生後，湖南省公安廳、郴州市公安局和永興縣公安局聯合成立了專案組，經初步分析，認為這是一起有預謀的惡性報復事件。當時的2樓只有2戶人家，被炸死的法官曹華是其中一戶，另一戶則是一名羅姓退休司機，但羅男社會關係簡單，從不與人結仇，研判犯嫌目標極有可能就是曹華。

警方對曹華審理過的案件進行了分析，很快鎖定了嫌疑目標，是一個叫黃運財的農民。檢警查出，黃運財的家境不好，兒子黃虎15歲就輟學，跟著父親到鎮上的馬家三礦打工，負責控制礦區的絞車，2002年因意外切除了4根手指。永興縣勞動爭議仲裁委員介入此事，認定黃虎為六級傷殘，裁定雇主應賠償30萬元。

大陸湖南省永興縣的法院家屬社區18年前發生一起爆炸案。（圖／翻攝自微博）

不過，馬家三礦的礦主對裁定結果不服氣，甚至認為黃虎故意自斷手指，意圖騙取巨額賠償金，反把他起訴到了法院。隨後，法院採納了雇主的提議，拒絕採用郴州市法醫鑑定中心和縣仲裁委員會的傷情鑑定結果，對黃虎的傷情進行了重新鑑定，最終僅判礦主須賠償人民幣1萬6706元（約新台幣7萬4116元）。

儘管黃家對判決結果提出上訴，卻因無法繳納上訴費被撤訴，後向檢察院提起抗訴，也不了了之。悲憤之下，黃運財決定報復，於是從礦山上偷取了炸藥，裝進紙盒後放在永興縣法院宿舍，釀成1死2傷悲劇。2006年7月10日，湖南省郴州市中級人民法院一審宣判黃運財爆炸罪成立，判處死刑，上訴後改判死緩。

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