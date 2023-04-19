朱琦郁考上房地產執照，讓自已主持節目更加專業。（朱琦郁提供）

美女主持人朱琦郁過去新聞台主播出身，轉戰主持圈後在不少活動場合都能看到她主持，近期更在《小姐不熙娣》節目中擔任固定班底，本身是房地產節目主持人的她，平均每年看房多達100間，為了帶給觀眾更專業的房地產知識，她決定報考房地產經紀證照，經過高密度的上課與考試後，她順利考取，也開心宣布這個好消息。

朱琦郁學以致用考取房地產經紀營業員的證照，除了為期7天每天從上午8點到下午5點的課程外，也要學習相關的民法、土地法、平均地權、土地徵、土地稅、契稅、房屋稅、公平交易法、消保法、經紀業管理條例、公寓大廈管理條例、各式合約書等12種法令，並背熟且通過100個測驗題。

如今考取證照她相當開心表示，「我是房地產節目主持人，每年看房超過100間，如果不考有用的證照，我會覺得很可惜。考完之後好像就可以賣房子了，但還有更高級的考試，像是代書之類的，將來我也會想再繼續考，算是精進自己持續進修，也把自己的工作發展成專業。」

考完馬上就被親友問是否之後可以找她買房，她也表示「雖然我也沒有要轉行賣房子，但是如果親朋好友有需要，或許我也可以幫忙，那我也會很開心」，加上房產主持會接觸到不同的人事物，有了不動產相關專業證照，專業度提升後說出更專業的知識，也讓她認為可以讓觀眾覺得更安心。