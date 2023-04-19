一般認為熱咖啡的「最佳杯中溫度」在85℃左右高溫， 裝盛的紙杯、杯蓋、濾掛式咖啡的濾袋等材質是否有健康疑慮？澄清醫院中港院區營養師李靜慧19日指出，市面咖啡杯蓋已改用聚丙烯等材質；濾掛袋為複合型不織布，只要使用合格容器、正常使用，尚無衛生安全疑慮，若咖啡族仍有疑慮，建議購買外帶咖啡時，可自備不鏽鋼或陶瓷等保溫杯。

國際咖啡組織ICO調查，台灣1年喝掉約28.5億杯咖啡，而沖泡、萃取的水溫也頗為講究，咖啡達人分析，結束萃取後的「最佳杯中溫度」落在85℃左右；「最佳飲用溫度」是65至70℃；最後一口的「最佳結束溫度」不應低於40℃。熱咖啡香醇濃郁，但裝盛容器或濾掛咖啡紙是否安全衛生？讓咖啡族有所疑慮。

李靜慧分析，衛生福利部「食品器具容器包裝衛生標準」針對相關容器已訂有材質及溶出試驗相關規定，以確保其衛生安全，市面咖啡杯蓋之材質已改用聚丙烯 (Polypropylene；PP)等材質，若業者使用符合衛生標準相關規定的合格容器；消費者在正常使用下，尚無衛生安全疑慮。

方便攜帶、沖泡的濾掛式咖啡風行，但濾袋遇熱是否安全衛生？衛福部食藥署早在2016年10月公開說明，曾針對9件市售濾掛式咖啡產品的濾袋材質進行檢驗，結果顯示，所有濾袋皆為聚丙烯（PP）與聚對苯二甲酸乙二酯 （PET）或聚丙烯（PP）與低密度聚乙烯（LDPE）所製成之複合型不織布材質，並非紙類材質。

李靜慧指出，不織布材質強韌，具堅韌性及耐水性，無須添加濕強劑，並無PAE物質致癌風險之虞。

至於咖啡杯紙杯的內塗層是否有溶出雙酚A的健康疑慮？李靜慧指出，在衛生福利部食品藥物管理署在所出版的《塑膠類食品容(器)具或包裝衛生安全與標示100問》一書中指出，包裝容器若經過熱處理或有刮傷，有可能溶出雙酚A（BisphenolA，BPA），而PC材質（聚碳酸酯）容易溶出雙酚A，但目前國內咖啡杯內塗層及杯蓋材質都非PC，並無此疑慮。