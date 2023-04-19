前陣子美國矽谷銀行（Silicon Vally Bank）等銀行倒閉震撼金融市場，曾準確預測金融海嘯危機的投資大師霍華馬克斯(Howard Marks)示警，商用不動產貸款違約是銀行面臨的最大疑慮。

馬克斯透過備忘錄表示，不利商業不動產的因素包括利率大幅上升、經濟可能衰退、信用環境收緊，加上疫情改變工作型態，也壓抑了辦公大樓需求。

馬克斯強調，矽谷銀行(SVB)等銀行倒閉，雖然不太可能引爆信用危機、卻可能成為導火線，他提醒未來幾個月新創業者的籌錢難度可能增加，此外，區域及社區銀行也可能面臨更嚴厲的檢視，存款恐進一步外逃。

馬克斯說，這些銀行是商業不動產市場的主要融資機構，包括辦公大樓開發商、實體零售店、集合式住宅等，都可能面臨壓力。

無獨有偶，房地產投資機構Carroll執行長Patrick Carroll上週四接受CNBC專訪時表示，大量商業不動產貸款將在接下來幾年到期，部分商用不動產包括辦公大樓、旅館等可能受影響，嚴重程度至少會跟2008~09年相當。

另根據美國財經媒體報導，摩根大通（小摩）全球市場首席策略師Marko Kolanovic表示，美國銀行業近期遭受的衝擊若進一步擴大，商業房地產（尤其是商辦）可能成為下一個未爆彈；美國銀行策略師Michael Hartnett也示警，繼美國金融產業後，商業房地產放款標準進一步收緊，將使其成為下一個危險的領域。