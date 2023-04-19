台灣房價上漲速度快，民眾買房的代價也越來越高，沒想到有網友上網抱怨房價貴卻遭到群起砲轟，全因他犯了「眼高手低」的致命錯誤。

該名網友以「社會底層如何買房子？」為題發文，抱怨現在利率大多2%，貸款30年月繳3萬，大約能夠貸款800萬，若加上2成自備款200萬，只能買總價1千萬的房子，哀號或許能買小套房，但要怎麼住一個家庭。

此外，原Po也提到，自己與老婆平均月薪5萬，若扣掉1.5萬剩3.5萬過日子，真的沒有錢了，「還要存養老退休金、養孩子、保險，這種日子要過30年，難怪現在人都躺平。」

他也抱怨，領5萬的人都過的如此痛苦，但服務業佔勞動市場大宗，服務業有人人都5萬嗎，「你們這些大人把環境搞的一團爛，然後說我們年輕人不努力。」

文章引起網友們熱烈討論，但許多人都認為他眼高手低，「眼高手低真的沒救了，永遠都買不起」、「小的你不要、舊的你不要、遠的你不要，洗洗睡吧，夢裡什麼都有」、「請問都知道是社會底層了還肖像蛋黃區？不會去看蛋殼區嗎？基隆桃園一堆不到1000萬的怎麼不去看？不就自己沒能力又眼高手低罷了」、「看起來就是沒那個屁股又想住蛋黃區，只會不停抱怨別人給任何建議都是屎。」

此外，有過來人給建議，「不會買外縣市？底層還妄想台北？我在台北上班雙薪9萬，我跟我老婆在桃園買800多萬的房子很輕鬆」、「底層出身，父親是清潔工，女友是作業員，本人於工地服務，一出社會扛著46萬學貸，目前都還沒還完，去年與女友買了間一千一百多萬的預售屋簽到，不過預計不生子了，養不了。」

事實上，許多房地產專家都曾建議年輕人買房應該「先求有再求好」就連財政部次長阮清華也曾表示，「不用一開始就追求台北市的大安區、信義區等都會區或黃金地段，先從郊區、小坪數、可以負擔的房子慢慢找起，等到較有能力的時候，再逐漸換成大坪數或者接近市區的房子，壓力就不會這麼大。」