房市進入冷靜期，房價是否有鬆動跡象？根據中華經濟研究院最新研究，台灣房地產市場需求仍將成長，不但沒有泡沫化現象，原本觀望的自住需求浮現，房屋交易市場將逐漸熱絡起來。指標開發商達麗建設也表示因建築成本難降、建商不可能賠錢賣，因此房價難以下修，全台房市也在短暫的冷卻後將喜迎復甦。

中華經濟研究院馬毓駿博士報告指出，經濟成長與貨幣超額發行，是近20年台灣房價上漲主因，而近幾年資金回流、民間投資熱絡帶動經濟成長，以及土地成本及建築原物料大幅上漲，也持續帶動房價上揚。觀察近10年交易量相對住宅存量及房價變化狀況來看，整體而言並沒有泡沫化現象，接下來在剛性購屋需求與潛在觀望買盤逐漸回籠下，預期今年第2季不動產交易將逐步開始回升。

土地成本、營造工程物價及建築原物料大幅上漲，持續帶動房價上揚。（圖/中華經濟研究院提供）

達麗建設董事長謝長志指出，房市受通膨、缺工、缺料等問題影響，成本不斷飆升，就連雞蛋都漲，哪有可能建築材料不漲價的道理？在營建業缺工、料漲困境沒變情況下，「沒有建商會折價賣、也不會便宜賣，更不會賠錢賣」，現在總統大選、央行升息、政策打房、兩岸政治不確定等干擾都將塵埃落定、煙消雲散，房市將迎來復甦回揚。

謝志長分析，要了解現在房價趨勢，觀察土地原料價格就知道，現在地主仍不願意降價，就連政府投標金額價格門檻仍相當高，法拍市場亦無任何警訊，顯見這20~30年來房屋的保值與增值讓全台民眾都對不動市場相當有信心，購屋保值抗通膨仍是最重要的資產規劃與顯學。

達麗建設董事長謝志長指出，總統大選、央行升息、政策打房、兩岸政治不確定等干擾都將塵埃落定，房市將迎來復甦。（圖/葉思含攝）

針對干擾煙消雲散、即將迎來房市復甦，謝志長抱持樂觀態度，他預估接下來至明年上半年市場主要仍看個案表現，預計價量呈現持平，若景氣面、經濟貿易好轉，下半年房市將往上微揚，預期未來房市每年都將呈現向上微揚的穩定表現，主因投資客全面退場，市場不會再有過去暴漲、成交量大爆發情況，房市由自住客剛性需求撐起買盤，將呈現長期健康穩定向上發展的穩健格局。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近期不少買方在市場看屋，卻覺得價格要跌不跌，甚至還持續上揚，主要原因有3，其1是目前剛處於初期盤整階段，震盪不明顯；其2是房地合一有5年限制，閉鎖期造成案量減少；其3是建商有成本壓力，降價不易，也讓整體市況呈現拉鋸局面。

不過，徐佳馨透露，今年景氣經濟相較於往年表現不佳，加上升息與打房影響，賣方信心較前幾年來得弱，可說是房地合一上路後最佳議價時間點，購屋人應多加看屋，不僅對市況有掌握，更有機會遇到相對好的案子，尤其外界目前普遍預估今年會是最佳進場時機，特別許多利空區域，縱然價格修正有限，也能讓購屋人順利圓滿成家夢。