日前，「Smart智富台灣基金獎」於2月24日公布得獎名單，其中團隊研究獎由復華投信的「固定收益型基金團隊研究獎」拿下，目前已是第6度榮獲，歷年來共榮獲十座該獎項團隊獎肯定，位居同業之冠，以投入龐大的投研資源和人才育成，在此次評選中獲得評審的一致認同與肯定！

10獎傳奇，肯定固定收益商品團隊實力

十度獲得團隊研究獎不是偶然，而是經歷長達10年以上的時日，以及熟悉趨勢及懂得避險的領航團隊，才能成為團隊研究獎的紀錄保持者。獲獎的固定收益商品，過程中經歷多次景氣循環及多空事件，有鑑於得獎團隊的投研實力，再透過正確的投資方法，讓投資者順利達成退休理財的長期目標。

復華投信「固定收益型基金團隊研究獎」目前已是第6度榮獲。(圖：復華投信提供)

復華投信表示「退休理財」是屬於長期的投資計畫，短線操作的勝率較難以掌握，建議整體資產配置以固定收益產品（例如全球債券基金）為核心。同時為克服人性的弱點，可以透過長期有效的紀律機制，例如金複合母子基金投資法，讓長達十年以上的投資大計有更大的勝算！《母基金》可以選擇走勢穩健、長期向上的收益型基金；《子基金》則選擇波動大的股票型基金，賺波動價差，等到退休時啟動《月月領》機制，屆時自己再設定需要的現金流。

《母基金》推薦全球短期收益基金—新臺幣(RR2)、復華奧林匹克全球優勢組合基金—新臺幣A(RR3)、復華人生目標基金(RR4)；《子基金》則是復華高成長基金(RR4)、復華全球大趨勢基金—新臺幣(RR4)，以及復華全球物聯網科技基金—新臺幣(RR4)。

人要將目光放遠，穩健布局自己的退休理財，慢慢養大退休金池，才能在未來時日放手一搏，享受人生，度過美好下半人生。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。