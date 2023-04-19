一名李姓男大學生與學妹小美交往，在激情過後拍下性愛影片，事後李男結交別的女友，仍持續要和小美嘿咻遭到拒絕。竟惱羞成怒，前後傳簡訊，威脅小美要公布影片，要脅小美繼續跟他「嘿咻」，小美不得已屈服，被逼著發生5次關係，其中一次還在校內廁所，李男甚至逼迫她去吃避孕藥，小美最後無法忍受報警，法院審理後，因李男認錯且付出50萬和解金，法官裁定180小時義務勞務，並緩刑5年。

根據判決書，李男與小美為學長學妹關係，兩人曾經交往過並發生性行為，且李男曾在發生關係時，拍下小美性愛照片及留作自己觀賞。但事後李男又另外結交女友，小美於是拒絕和他有任何牽連。

未料李男仍繼續要求要與小美做愛遭到拒絕，竟傳訊給小美表示「拜託啦」、「一次就好」，小美答稱：「不行」，李男又傳送：「你不想被別人看到那些照片吧」，向還恐嚇不配合和他嘿咻，將散布影。

小美只好假裝生理期，但李男仍不放棄，告知她；「拿等你走的那天我去找你唄」暫時作罷；事後果然又傳訊「我下班了」、「欸我等等直接在你家樓下ㄛ」、「我到了」，小美迫於無奈在住處內與她發生關係。

隔幾天李男又用Line傳送「晚上見面」、「不理我就外傳ㄛ」逼小美做愛，最後竟然在學校廁所內與她發生關係。但李男食髓知味，隔兩個月後，又傳「想跟你嘛」、「而且你沒忘記我有很多你的照片吧」，再度對小美提出要求，但遭到拒絕。李男只好又傳「不要那我就PO上網嘍」，以同樣方式，連續在後續幾個月內，逼迫小美發生3次關係。最後小美忍無可忍，前往警局報案。

法院審理後，認為李男為滿足一己性慾，竟以散布猥褻影像等語恫嚇女方，迫使女方屈從與之發生性交行為，對於身心造成重大痛苦，應予嚴懲；但念其坦認犯行，且與女方達成和解，並有定期給付賠償金，設法以金錢方式彌補自己之過錯，犯後態度尚可，獲得與180小時義務勞務，緩刑5年處分。