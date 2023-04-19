「宜誠日日和」座落新竹以北最大重劃區:青埔高鐵特區，近年人口伴隨發展有所提升，豐富區域A17、18、19等3大區塊，其中A17為純住宅區，同時擁有交通便利與生活機能等利多。「宜誠日日和」目前規劃一層4-6戶，採雙梯設計，坪數規劃為25-44坪，3房格局最受青睞，深受小家庭、首購、換屋客層喜愛。「宜誠日日和」是宜誠建設機構30年建設經驗的全新力作，甫開案便成為桃園大園區A17熱門話題。

青埔高鐵特區是新竹以北最大重劃區，近年呈現人口成長趨勢，其中A17定位為純住宅區，與A18、A19雙捷核心形成黃金地段。「宜誠日日和」位於機場捷運A17領航站附近，同時是前進青埔的第一站，比鄰商業區，居住單純，實現離塵不離城的美學。

「宜誠日日和」目前規劃一層4-6戶，採雙梯設計，坪數規劃為25-44坪，3房格局最受青睞。(圖:中時新聞網提供)

鄰近的A18規劃為商業區，也是該區域的核心蛋黃區，擁有高度知名度的華泰名品城、水族館X Park及正在開發的國泰休閒娛樂商務城皆坐落於此，加上周邊還有IKEA，讓住戶滿足休憩與日常生活所需。交通主要仰賴機場捷運，距離約600公尺即可抵達A17領航站；開車約2分鐘沿台31線可至大竹交流道與國道2號，能銜接國道1號，滿足順暢上下班需求。

「宜誠日日和」坪數規劃為25-44坪，主推3房格局，房型共有3房(38-40坪)、2+1房(27~33坪)以及2房(25~26坪)，格局規劃不只空間寬敞，前後陽台更享雙面採光；一層4-6戶，配有2部電梯，環境清幽，提供住戶良好的居住體驗。

「宜誠日日和」擁有獨家優勢，包含享有水岸第一排的獨家美景；建設安全也有把關，採卍型雙柱SRC，打造耐震好宅與8年防水保固，讓建築不僅有浩繁美學，更專注於建設品質。

「宜誠日日和」擁有獨家優勢，包含享有水岸第一排的獨家美景；建設安全也有把關，採卍型雙柱SRC，打造耐震好宅與8年防水保固。(圖:中時新聞網提供)

宜誠建設是深根桃園30年的在地品牌，不僅了解在地人的居住需求，更有許多尚未公開的案子轉眼成為房市新寵，本次「宜誠日日和」預計2023年第4季度交屋，預售屋還請住戶把握機會。