2024年總統大選，國民黨人選尚未底定，不過目前國民黨內新北市長侯友宜的聲勢依舊很強。而近日就有一份最新的民調指出，有43％的民眾認為「侯友宜」會代表國民黨參選2024總統大選，其次依序才為鴻海集團創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》18日對於「你認為誰會代表國民黨，參選2024總統大選？」進行了網路民調，截至18日23時，已有3萬人進行投票，有43％的民眾認為是「侯友宜」會代表國民黨參選2024總統大選、有33％的民眾認為是「郭台銘」，有16％的民眾認為是「韓國瑜」，另僅有7％的民眾認為是「朱立倫」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「排除掉私欲搶當老大的想法，我認為可以定為一尊只有侯友宜了」、「侯友宜是藍營共主，就看國民黨的格局了！」、「可以先恭喜侯侯做代誌了」、「唯一支持侯友宜」、「侯北北還不錯欸」、「我票投侯友宜」、「侯友宜，捨我其誰，再加把勁吧！」。