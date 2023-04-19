中共近來提高對台威嚇行動，印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定緊急應變計畫。對此，中天《盧秀芳辣晚報》18日也由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定撤僑計劃」的看法，就有年輕人非常擔憂，直言「會焦慮，把他們撤回去是不是可能會有戰爭？」引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》18日由記者「辮子妹」進行街訪，對於印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定撤僑計劃，許多民眾紛紛表示「那我們也只能默默等待看看，有什麼事情會發生」、「我們都不擔心了，他們在擔心什麼」、「可能真的沒有什麼實質性的動作，真的沒有什麼感覺，兩邊都是」、「外面覺得好像很嚴重，我們台灣覺得好像不會打起來」。

不過也有年輕人非常擔憂，直言「我會覺得現在關係比較緊張，我可能是第一個跑的」、「會焦慮，把他們撤回去是不是可能會有戰爭？」、「希望不要開戰比較好」、「我覺得不要刻意去挑釁別人的事」、「我個人是蠻緊張的」。